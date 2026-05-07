Pleno de los cinco sindicatos en apoyo de la huelga a la espera de la propuesta de Conselleria

La presión crece para la Conselleria de Educación menos de una semana antes del inicio de la huelga indefinida de docentes de la enseñanza pública. Si inicialmente registraron la convocatoria del paro tres sindicatos de docentes -STEPV, CCOO y UGT-, CSIF se sumó a los pocos días, tras consultar a su afiliación. Solo quedaba por sumarse a la convocatoria la quinta de las cinco organizaciones presentes en la mesa sectorial, ANPE, que también ha recogido la opinión de sus afiliados y simpatizantes y, este jueves, finalmente, se ha decidido a promover la convocatoria de la huelga indefinida desde el día 11.

Desde el sindicato han recordado que ya iniciaron una campaña para la mejora de las condiciones laborales de los docentes, la iniciativa “Pujada Salarial Ja” que arrancó en septiembre. “Durante todo este curso, ANPE ha luchado, vía negociación, para que se incluyera. Como sindicato profesional y con intereses únicamente en cuestiones profesionales, creemos firmemente que antes de comenzar cualquier otra acción fuera de la negociación, debe de agotarse esta vía”, han destacado desde el sindicato.

Como “la última de las medidas”, pero “ante un muro de hormigón” construido por el departamento que dirige Mari Carmen Ortí, se han decidido a consultar a sus bases y han acordado “que es el momento de impulsar actuaciones y sumar esfuerzos, por lo que ANPE promoverá la huelga indefinida”. Y anuncia que, “en el caso de que no se desbloquee la situación y que la Conselleria siga maltratando a los docentes de la Comunidad Valenciana, promoverá actuaciones al inicio del próximo curso”.

Respuesta de la afiliación de ANPE a la pregunta sobre la huelga / Redacción Levante / ANPE

Que se sume este sindicato a la convocatoria del paro indefinido da una idea de la magnitud que el apoyo a la huelga tiene entre el cuerpo docente. ANPE es el segundo de los sindicatos en orden de representación y, con su incorporación, no solo hay pleno sindical, sino también de sensibilidades políticas. En un comunicado, han explicado que la consulta efectuada a su afiliación ha contado con la respuesta de más de 4.400 afiliados. La acción que ha sido seleccionada mayoritariamente por la afiliación es la de llevar a cabo una huelga indefinida, aunque también han contado con un apoyo significativo las opciones de llevar a cabo huelgas intermitentes o huelgas en días puntuales, de tal forma que la suma entre las tres posibilidades alcanza el 80%.Máxima presión a la espera de una propuesta

Este pleno de sindicatos llega justo el día en que los cuatro convocantes hasta ahora se han concentrado a las puertas del Palau de la Generalitat para reclamar la mediación del president, Juanfran Pérez Llorca, y la apertura de una negociación real. STEPV, CCOO, UGT y CSIF se mostraban dispuestos a negociar y apuntaban directamente al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a quien pedían que intermediara entre Consellerias para que Educación pudiera presentarles una propuesta de mejora salarial y de condiciones que contara con el visto bueno de Hacienda. Y, con la mediación del president o sin él, parece que esa propuesta llegará este jueves a la mesa de negociación.

Con o sin la mediación de Llorca porque el propio president ha descartado que fuera necesaria, pero los sindicatos aseguran que desde Presidencia les dicen que sí se ha producido. En declaraciones a los medios, el jefe del Consell afirmaba: “Yo no tengo por qué intermediar entre Consellerias, lo que les puedo anunciar es que la propia consellera de Educación les hará una propuesta para tratar todos los temas que están reivindicando”.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios sobre la huelga educativa en losXVI Premis Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià / Rober Solsona - Europa Press

“Yo siempre he dicho que hay que dialogar, que hay que entenderse, que hay que hablar y, por supuesto, la Generalitat va a hacerlo”, ha asegurado. Sobre el contenido de la potencial propuesta, no ha avanzado nada más allá de una línea: “Yo creo que hay que respetar el derecho de huelga de los profesores y de los maestros, por supuesto que sí, pero también hay que garantizar las evaluaciones de los niños, especialmente de los alumnos de Bachillerato. Eso debe ser también una condición para hablar”. En esa línea, la Conselleria había presentado una primera propuesta de servicios mínimos que pretendía movilizar al 100% de los profesores de Segundo de Bachiller para hacer la totalidad de su horario. Ayer la rebajó: propone ahora que vayan solo a las evaluaciones, pero que acuda la totalidad de profesorado de Segundo.

Los sindicatos esperan a Ortí en la negociación

Pero esa mediación del president sí se ha producido, o al menos eso les ha comunicado a los representantes de STEPV, CCOO, UGT y CSIF por parte de Presidencia de la Generalitat. Tras la concentración celebrada en la plaza Manises, los representantes sindicales han sido recibidos por el subsecretario de Presidencia, Álvaro Cuadrado, que les ha informado “de que el president Pérez Llorca había mediado con la consellera de Educación para que mañana acudiera a la Mesa Sectorial, a las 11.00 horas, para tratar, en principio, la reducción de la burocracia”, indican en un comunicado conjunto los sindicatos.

Así que la esperan en la mesa de negociación. “Si se confirma esta noticia, el comité de huelga espera que la consellera Ortí presente una propuesta que contemple todos los puntos reivindicados por los sindicatos: recuperación del poder adquisitivo perdido, reducción de la burocracia y de las ratios, mejora de las infraestructuras, recuperación de las plantillas recortadas y mejoras en la enseñanza en valenciano”, afirman.

Por otra parte, este miércoles a las 12.00 horas estaba prevista una mediación en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) entre los sindicatos convocantes —STEPV, CSIF, CCOO y UGT— y la Conselleria de Educación. Es el procedimiento habitual previo a una convocatoria de huelga y los cuatro sindicatos acudían, aseguran, “con el fin de encontrar una solución al conflicto y desconvocar la huelga”.

“No obstante, la Conselleria ha optado por no presentarse y, por tanto, no se ha podido realizar la mediación”, censuran.

Encierros esta noche

También para este jueves, los docentes de muchos centros educativos, tanto colegios como institutos de la Comunitat Valenciana se han autoorganizado para convocar encierros por la noche en los centros. En muchos casos, acompañados de asambleas, talleres, conciertos, charlas o debates.

Algunos de los encierros convocados / Redacción Levante

Las propuestas son diferentes para cada centro. Algunos de ellos de las tres provincias los aglutina una publicación de la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià, que recoge los encierros que tendrán lugar en quince centros de las tres provincias. Los centros confirmados son el IES Cayetano Sempere, de Elche; el IES Figueras Pacheco, de Alicante; el IES Sivera Font, de Canals; el IES Serpis, de València; el IES Jordi de Sant Jordi, de València; el IES La Mar, de Xàbia; el CEIP Santa Bàrbara, de Benifaió; y el IES Josep de Ribera, de Xàtiva.

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También participarán el IES Clara Campoamor, de Alaquàs; el IES Escultor Badia, de Foios; el CEIP Almussafes, de Almussafes; el CEIP Sebastián Elcano, del Grau de Castelló; el IES Tirant lo Blanc, de Gandia; y el CEIP Vicent Gironés, de Ontinyent. En ellos habrá, dice la convocatoria, talleres, charlas y conciertos. No son los únicos. También el IES Enric Valor de Picanya ha convocado una “jornada por la educación pública” desde las 17.30 horas hasta la noche. Habrá un taller para hacer camisetas, chapas y pancartas, un cinefórum, una mesa de debate y una batucada, entre otras cosas.