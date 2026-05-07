Primavera en las Corts: el debate parlamentario toma temperatura electoral

La primavera ya se deja notar en València: días por encima de los 20 grados, viento irregular y avisos por chubascos. En las calles, se pueden ver desde camisetas y pantalones cortos hasta abrigos. En las Corts, donde la temperatura no va tanto por el cielo sino por el calendario, el clima que empieza a irrumpir como un frente propio de altas presiones es el electoral, que ya se vislumbra sobre el horizonte (queda un año) y que comienza a marcar las pautas de discursos, declaraciones, silencios y votaciones. Porque de poder legislativo, en esta sesión más bien poco ante la falta de leyes que legislar.

En ese giro estacional los más claros fueron los representantes de la izquierda. Tampoco es extraño, quien está en la oposición es quien más desea (o debería desear) votar por si cambia su situación. Ese anhelo lo verbalizó claramente el síndic del PSPV, José Muñoz. Tras dibujar un Consell "colapsado" con la situación de los servicios públicos, citando la huelga educativa, los problemas en las urgencias sanitarias o la vivienda, de la que reclamaron más ayudas para los alquileres, el portavoz socialista sentenció: "Lo que es perentorio, inmediato y necesario es que el 'president' convoque elecciones y que el pueblo valenciano pueda decidir de una vez por todas".

El llamamiento no es del todo nuevo. Meses después de la dana, con Carlos Mazón todavía como jefe del Ejecutivo autonómico, los socialistas hicieron del "Volem votar" su lema. Este desapareció cuando Juanfran Pérez Llorca lo sustituyó al frente del Palau ante la sensación de que el PPCV esquivaba la amenaza de las urnas. Pero hace un par de semanas recuperaron la reclamación de elecciones en la sesión de control y difícilmente dejará de formar parte de los debates con Llorca ante el año que queda por delante.

Y si hay elecciones, hay candidatos y como tal se erigió este miércoles Joan Baldoví por Compromís. Que esa era su voluntad la manifestó en una entrevista con este periódico a principios de marzo. "Me veo con fuerzas, ganas e ilusión de ser candidato a la Generalitat", dijo entonces. Ayer remarcó su apuesta y aseguró que su trabajo está centrando en "intentar ser el próximo president de la Generalitat", ofreciéndose de nuevo a su formación a "cuando lo crea necesario" y recogiendo las palabras de Carles Esteve, portavoz de Iniciativa, la otra pata de la coalición, de que sería un buen aspirante a las urnas.

La diputada del PPCV, Nieves Martínez, interviene en el pleno de este miércoles en las Corts. / José Cuéllar/Corts

PSPV y Compromís miran a las urnas para llegar a la Generalitat y PP y Vox ven en ese camino a las urnas la justificación de cualquier acto que llegue de la izquierda. Así, si por ejemplo socialistas y valencianistas querían prorrogar la investigación de la dana en las Corts era para acercarlo a las elecciones. "Nada es casualidad", indicó su síndic, José María Llanos, quien también vinculó con el calendario de votaciones la movilización de los sindicatos educativos y su convocatoria de huelga a pesar de que calificó como "justas" las reivindicaciones de los "profesores", en un intento de no chocar con una comunidad que son muchos votos.

"Dos días de legislatura"

Todo eso y más (por ejemplo, la reivindicación del PPCV de que una de sus diputadas acudirá al Parlamento Europeo para forzar una investigación del 'caso Oltra' en Bruselas) fue fuera, en los pasillos, en las declaraciones a la prensa, pero dentro por mucho aire acondicionado del hemiciclo el ambiente electoral también se hizo patente. "A la legislatura le quedan dos días", dijo en un momento una diputada de Compromís desde la tribuna como aviso de que todo lo no hecho hasta ahora, y hablaban de la vivienda, comienza a tener pocas posibilidades de salir adelante.

De leyes habrá más bien poco, pero cualquier tema se erige en posible motivo de diferenciación, reivindicación o reproche directo o tangencial. Hasta un tema científico, presuntamente "blanco", como lo defendió el PPCV empezó en crítica lateral y acabó en choque frontal. Era sobre exigir al Gobierno central "cumplir las bases" para que La Fe fuera sede del Consorcio estatal de la red para desarrollar medicamentos y terapias avanzadas (Certera), institución que ha acabado dividida entre Majadahonda y Barcelona en una decisión que depende en parte del Ministerio de Ciencia, dirigido por Diana Morant. Y Morant, claro, no es un cargo cualquiera.

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"Esta moción es una trampa, han traído esto aquí para atacar a Diana Morant porque es ministra del Gobierno de España, líder del PSPV y próxima presidenta de la Generalitat", defendió Rocío Ibáñez, diputada socialista para justificar su rechazo frente a Nieves Martínez, del PP, que señaló que la "izquierda valenciana ha decidido decir no oportunidades de nuestra tierra solo por seguidismo a Sánchez". Morant también apareció para justificar el 'no' de los 'populares' a la comisión de investigación sobre los cribados del cáncer de mama al recordar el escándalo en el CNIO mientras los socialistas se abstendrán sobre una moción de Compromís sobre la cerámica. "A la legislatura le quedan dos días", podría haber vuelto a sonar. Y tres para votar.