Los profesores mantienen la huelga indefinida después de que Conselleria les ofrezca 75 euros mensuales brutos más en 2029

"La huelga indefinida está servida". Con esa frase han resumido los cinco sindicatos presentes este jueves en la mesa de negociación con la Conselleria de Educación el fracaso de la cuestión salarial. Lo han hecho después de que llegara -verbalmente, no por escrito, afean- la proouesta de subida de retribuciones, que les ha hecho la propia Mari Carmen Ortí: una subida progresiva de 1.050 euros brutos anuales en tres años, es decir, la posibilidad de ver incrementado sus salarios en 75 euros brutos al mes en 2029.

La distancia que existe entre esta propuesta de Educación y la inicial de la plataforma reivindicativa formada ahora por los cinco sindicatos con presencia en la mesa de negociación -STEPV, ANPE, CCOO, UGT y CSIF- es abismal. En el documento unitario de reivindicaciones, los sindicatos demandaban una subida salarial de 500 euros brutos al mes. Algunos habían hecho los cálculos por su cuenta antes de unificar criterios: el STEPV hablaba de recuperar el poder adquisitivo perdido -en torno a un 20%- mientras que el CSIF cifraba inicialmente en 300 euros lo que debían subir los salarios para que los docentes valencianos dejaran de estar entre los peores pagados de España. Desde UGT, además, recordaban que hace 20 años se negociaron salarios de los docentes valencianos y se logró una subida de 130 euros al mes. Todo muy alejado de los 75 euros al mes que se podrían incrementar los salarios en 2029.

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Por eso, tres de los sindicatos se han levantado automáticamente de la mesa de negociación, en la que estaba Mari Carmen Ortí, que, después de desgranar la propuesta salarial, se ha marchado a las Corts Valencianes. Se trata de STEPV, UGT y CCOO. Mientras, CSIF y ANPE han decidido quedarse para seguir negociando otros asuntos, como el de la reducción de la carga burocrática, motivo original de convocatoria de la mesa. Pero los cinco coinciden: la huelga indefinida sigue adelante. Consideran "decepcionante" e "indignante" la propuesta de Educación.