Los sindicatos esperan de la Conselleria de Educación una propuesta “mínimamente satisfactoria” para plantearse parar la huelga

Los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado de la educación pública desde el 11 de mayo van con “precaución” a la reunión con la titular del departamento, Mari Carmen Ortí. Después de asegurar, en una concentración este miércoles que, si la Conselleria quería, la huelga podía acabarse “en un día”, han entrado a negociar este jueves a la espera de que se plantee una propuesta satisfactoria para las reivindicaciones de los docentes. Al menos, dicen, “mínimamente satisfactoria para mejorarla”.

La reunión estaba programada en el calendario original de negociación, pero han cambiado los nombres de quienes se han sentado en la mesa y los temas a tratar. En teoría, este jueves era el día reservado para negociar sobre las medidas para reducir la burocracia entre el cuerpo docente, y hasta ahora, a las reuniones se estaba presentando, por parte de Educación, el secretario autonómico Daniel McEvoy o el director general de Personal, Pablo Ortega. Pero tras una concentración celebrada este miércoles ante el Palau de la Generalitat, el escenario ha cambiado: en la reunión se hablará de “todo” -también, se supone, de salarios- y a ella acudirá la consellera.

"La idea es llegar a un acuerdo"

El encuentro se está celebrando ahora y, en declaraciones previas ante los medios, Marc Candela, portavoz de Acción Sindical del sindicato mayoritario, STEPV, ha hablado de “mínimas expectativas”. Lo que presente hoy Conselleria, ha dicho, lo someterán a valoración del profesorado. “Y esperamos que, si es una propuesta satisfactoria o mínimamente satisfactoria, pues que empecemos ya realmente una negociación real y efectiva para mejorarla, en todo caso”, ha añadido.

Sobre los cálculos de la Generalitat, que consideraba inasumibles las mejoras y las cifraba en 2.400 millones de euros, ha considerado que ese no es el coste de la mejora salarial. “Nosotros hemos hecho los cálculos y no es tanto”. En caso de que esa cantidad incluya todas las reivindicaciones, ha añadido, “ahora Conselleria tiene la oportunidad de ir diciéndonos cuántos millones de euros cuesta cada una de las medidas que proponemos, y a partir de ahí ya hablamos”.

Representantes de los sindicatos de Educación a su llegada a la mesa de negociación / Miguel Ángel Montesinos

El tono de los sindicatos ha cambiado desde que se ha retomado el deshielo con la Generalitat. Ahora, Candela se mostraba cauto sobre la posibilidad de desconvocar la huelga. Si lo ratifica el profesorado, “se podría desconvocar, efectivamente, porque la idea de la huelga es justamente llegar a un acuerdo”, ha dicho. “Nosotros no queremos convocar huelgas porque sí, sino como medida de presión para conseguir acuerdos. Y si al final el profesorado avala un posible acuerdo, pues evidentemente ya no tiene sentido la movilización”, ha concluido. Eso sí, le extrañaría que la propuesta inicial de Ortí fuera tan buena que, de entrada, les forzara a desmovilizarse ya.

“A una sola carta”

Más desconfiada se ha mostrado Xelo Valls, secretaria general de Educación de CCOOPV. “Ayer tuvimos un tribunal de arbitraje laboral, que es una herramienta para tratar de resolver el conflicto, al que no se presentó la Conselleria de Educación, por tanto, todo está confiado a una sola carta, que es la convocatoria que tenemos hoy”, ha dicho.

Sobre el contenido, afea no tener una propuesta por escrito. “Veremos lo que dicen, porque por escrito no tenemos nada, solo tenemos declaraciones verbales que se han hecho diciendo que aportarían una propuesta global sobre el tema retributivo, pero también sobre los otros cinco puntos de la plataforma reivindicativa”, ha explicado. Por eso, dice, van “con muchas precauciones”. “La última reunión que tuvimos con la consellera fue para decirnos que no había dinero”, ha recordado.

Por su parte, Javier González Zurita, responsable de Enseñanza pública de UGTPV sí se ha reconocido “esperanzado”. “El hecho de que venga la consellera a ver si significa finalmente que abrimos un proceso real y efectivo de negociación con medidas concretas”, ha deseado y, como Valls, se ha mostrado consciente de que es “una de las últimas oportunidades” de negociación.

Entre las líneas rojas a las que no estarían dispuestos a renunciar, se ha referido a la mejora de los centros educativos y de las infraestructuras, ampliación de las plantillas, reducción de las ratios y la revisión y la actualización de las retribuciones del profesorado valenciano” para tener las mismas condiciones que el resto del Estado español”.

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La mesa de negociación con la consellera y los sindicatos / Miguel Ángel Montesinos

También José Seco, secretario autonómico de CSIF Educación ha dicho esperar algo negro sobre blanco de Ortí. “Tanto los cuatro sindicatos, como el propio CSIF han presentado sus propuestas y esos son elementos que tenemos que trabajar”, ha destacado. Pero no basta con que las mejoras se hagan, sino que también pide agilidad. “Queremos que la subida salarial se haga en el menor tiempo posible, que el resto de medidas sean implementadas ya para el próximo curso y la subida salarial, si puede ser el mes que viene, perfecto”, ha dicho. Desde el sindicato ANPE, ayer decidieron sumarse a la convocatoria de la huelga pero no han atendido a los medios.