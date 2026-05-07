Tormentas estáticas elevan el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana

Las tormentas de origen marítimo registradas este jueves en la Comunitat Valenciana se están desplazando desde la costa hacia el interior por la mitad norte de Valencia, mientras también se forman nuevos núcleos en Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) Comunitat Valenciana a partir de las imágenes de radar.

El organismo ha advertido de que el principal peligro de estas tormentas es que queden estáticas sobre una misma zona. Es lo que ha ocurrido entre las 12.00 y las 13.00 horas en el área de Guadassuar, donde se han acumulado 50,0 litros por metro cuadrado en poco más de una hora.

AEMET explica que, en esta época del año, cuando las tormentas se desplazan, pueden dejar chubascos de intensidad fuerte o muy fuerte, incluso acompañados de granizo. Sin embargo, los acumulados suelen ser menores que cuando las tormentas permanecen estáticas o que en episodios de final de verano y otoño.

Durante el episodio también se ha formado una nueva tormenta en la Ribera, que ha descargado con intensidad muy fuerte entre Alzira y Corbera. En zonas de Alzira, la intensidad ha llegado a ser puntualmente torrencial. En la estación de AVAMET de l’Alquenència, al sureste de la ciudad, se han registrado 72,4 litros por metro cuadrado en poco más de una hora, mientras que en otras zonas de la misma ciudad los acumulados se han situado entre 20 y 40 litros por metro cuadrado.

Valores máximos focalizados

AEMET subraya que este tipo de tormentas pueden acabar afectando a buena parte del territorio a lo largo del día, pero los valores máximos suelen estar muy focalizados. Por ello, pueden darse diferencias notables entre zonas próximas, incluso dentro de un mismo municipio.

La tormenta de Alzira se formó en torno a las 13.20 horas y permaneció estática durante algo más de una hora. Posteriormente, los rayos desaparecieron en la zona y la intensidad de la lluvia comenzó a bajar.

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El principal impacto de estas precipitaciones focalizadas son las inundaciones locales provocadas por lluvias caídas directamente sobre la zona afectada. Cuando las tormentas se sitúan sobre sierras litorales, también pueden provocar crecidas rápidas en barrancos de corto recorrido y cauces menores.