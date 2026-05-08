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Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Valencia: cuánto va a llover y las horas más fuertes

El aviso se limita a lluvias, sin aviso específico por tormentas en la provincia de Valencia, pero en Alicante no se descartan que vengan acompañadas de granizo

El domingo se espera una jornada más tranquila

Vuelven las lluvias a la Comunitat Valenciana.

Vuelven las lluvias a la Comunitat Valenciana. / Miguel Angel Montesinos

J. Roch

València

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado el aviso amarillo por lluvias en buena parte de la Comunitat Valenciana, con acumulaciones previstas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%.

El aviso por lluvias afectará a las tres provincias. En Alicante, estarán afectadas las zonas del litoral norte, interior y litoral sur. En Valencia, el aviso se extiende al litoral norte, interior sur y litoral sur. En Castellón, la alerta alcanzará al interior norte, litoral norte y litoral sur.

La probabilidad de lluvia pasa del 5% entre las 00.00 y las 06.00 horas al 100% entre las 06.00 y las 12.00 horas, y se mantiene muy alta, en el 90%, entre las 12.00 y las 18.00 horas de este sábado. A partir de las 18.00 horas, la previsión baja al 0%, por lo que la situación tendería a mejorar claramente durante la tarde-noche. A partir de la tarde del sábado, el viento en capas bajas irá girando a ponente de sur a norte, un cambio que favorecerá el cese progresivo de las lluvias en la Comunitat Valenciana.

Por temperaturas, el sábado se moverá entre los 14 y los 19 grados, con valores de 16°C de madrugada, 18°C por la mañana, 19°C a mediodía y 15°C por la tarde-noche.

El domingo se espera una jornada más tranquila, con menos nubosidad y un ascenso notable de las temperaturas máximas. Aun así, no se descartan precipitaciones débiles en zonas del interior

Granizo

En las zonas afectadas de Alicante y Valencia, el aviso amarillo estará vigente entre las 9.00 y las 15.59 horas del sábado. En el caso de Castellón, comenzará a las 11.00 horas y finalizará a las 17.59 horas.

Además, Aemet ha activado también el aviso amarillo por tormentas en la provincia de Alicante, concretamente en el litoral norte, interior y litoral sur. La agencia advierte de que no se descarta que las tormentas puedan ir acompañadas de granizo menudo. Este aviso estará vigente igualmente entre las 9.00 y las 15.59 horas.

La lluvia descarga con fuerza en la Ribera

La lluvia descarga con fuerza en la Ribera

Redacción Levante-EMV

El nivel amarillo implica peligro bajo, aunque Aemet recomienda precaución ante la posibilidad de chubascos intensos de carácter puntual, tormentas y acumulaciones rápidas de agua en cortos periodos de tiempo y puede producir inundaciones en calles, barrancos, ramblas, pasos inferiores o zonas con mal drenaje.

Esas lluvias se producen cuando coinciden varios factores. El primero es la presencia de aire cálido y húmedo, que aporta vapor de agua. Si ese aire asciende, se enfría y el vapor se condensa, formando nubes de tormenta. Y cuanto más humedad y más energía haya en la atmósfera, más capacidad tiene la nube para generar lluvia intensa.

También influye la inestabilidad atmosférica, cuando el aire en capas bajas está más cálido y húmedo. Esa diferencia favorece lluvias verticales fuertes porque el aire sube rápido, la nube crece mucho y puede descargar con intensidad

Las lluvias fijadas por la Agencia Estatal de Meteorología para Valencia

Las lluvias fijadas por la Agencia Estatal de Meteorología para Valencia / Aemet.es

Los avisos del 112

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado este viernes el fin de la alerta amarilla por lluvias en el litoral sur de Valencia y en el litoral sur de Alicante.

Con esta actualización, ya no quedan avisos activos en toda la Comunitat Valenciana durante la jornada de este viernes, según ha informado el 112 Comunitat Valenciana a través de su cuenta oficial en X.

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La situación meteorológica queda, por tanto, normalizada tras la desactivación de los últimos avisos vigentes por precipitaciones.

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