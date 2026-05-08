Banyeres dice adiós a la calle Felipe V: ya se llama País Valencià pese al rechazo de una parte de los vecinos

La calle Felipe V de Banyeres de Mariola es ya a todos los efectos calle del País Valencià. Así lo ha dado a conocer Vox Banyeres de Mariola a través de las redes sociales, criticando una medida que rechaza una parte de los vecinos.

Así, el Ayuntamiento da cumplimiento al acuerdo plenario de finales del pasado año aprobado por Compromís y PSOE, por el que se accedía a esta petición de la asociación cívica Juristes Valencianes. Una medida que fue refrendada el pasado marzo tras desestimar las alegaciones presentadas por un movimiento vecinal, que recogió 500 firmas contra el cambio.

Parte de los residentes de esta población de más de 7.000 habitantes defendían el mantenimiento de la denominación argumentando su carácter histórico y social, y alertando de daños económicos y administrativos que generaría la modificación.

Unas 500 personas firmaron en contra de la medida, pero hay que tener en cuenta que el resto de la población, los otros casi 7.000 habitantes, no firmaron en contra del cambio del nombre Josep Sempere — Alcalde de Banyeres de Mariola

Por su parte Juristes Valencianes había pedido a diferentes ayuntamientos valencianos el cambio del nombre de las calles, avenidas y plazas que tiene el primer Borbón ‘español’ en territorio autonómico. Es el caso de ciudades como Peñíscola, Crevillente, Banyeres o Petrer, que por diferentes motivos guardan la memoria del rey que acabó con el autogobierno valenciano.

Esta medida impulsada el pasado año y por la que presentaron sendas mociones PSOE y Compromís se enmarca dentro de la conmemoración del ‘25 d’Abril’. Juristes es una entidad nacida para promover la recuperación de la capacidad normativa de la Generalitat en materia de derecho civil, algo que se perdió con la derrota de Almansa, la supresión de Els Furs y la desaparición de las instituciones propias, sin poder ser recuperada tras el regreso del autogobierno democrático. Para ello, se necesita una reforma de la Constitución Española que está encallada hace años.

Además, el Col·lectiu Serrella de Banyeres de Mariola registró en julio de 2025 una propuesta en el mismo sentido.

Reacciones

El alcalde Josep Sempere (Compromís) ha recordado que "unas 500 personas firmaron en contra de la medida, pero hay que tener en cuenta que el resto de la población, los otros casi 7.000 habitantes, no firmaron en contra del cambio del nombre".

Y ha señalado que "el cambio de nombre de una calle es potestad de la Corporación. Nosotros hicimos pasar el expediente dos veces por el pleno, la primera con la aprobación de la moción y la segunda con la aprobación definitiva. Y las dos veces se aprobó por mayoría.

Y ha destacado que desde el minuto 1 los vecinos eran conocedores de la medida que se iba a tramitar.

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Por su parte Vox ha denunciado a través de Facebook que la medida se ha tomado con "nocturnidad y alevosía", a lo que el alcalde ha respondido que se cambió a las 8:00 de mañana, dentro ya del horario del personal de obras. Vox también ha denunciado que "saben perfectamente que no cuentan con el respaldo de la gente" y lamentando "una falta total de respeto y de vergüenza".