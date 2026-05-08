Compromís acusa a la consellera de Educación de "saltarse a conciencia la ley" para renovar los conciertos al Opus Dei

El diputado de Compromís, Gerard Fullana, se ha marcado este jueves un Emile Zola. El parlamentario valencianista, encargado del área de educación en su grupo, ha replicado la mítica carta del periodista francés a finales del siglo XIX y ha abanderado su propio 'J'accuse' ("yo acuso"), esta vez, no por una entrega de documentos sensibles a una nación enemiga como lo era Alemania para la Francia de de 1898 sino por la renovación de los conciertos educativos a centros que segregan por sexo, señalando directamente a la consellera del ramo, Carmen Ortí.

"Le acuso", ha dicho Fullana antes de lanzar un carrusel de implicaciones directas y muy duras como "ser la máxima responsable política de una trama que ha desviado 73 millones de euros a una organización radical que separa niños y niñas", "haberse saltado a conciencia la ley estatal y el decreto de 2023" impulsado por el Botànic y hasta de haber participado en presunto "fraude de fondos públicos de 72 millones" que han ido a parar a estos conciertos.

El diputado de Compromís se refiere a la renovación de los conciertos de siete centros educativos vinculados al Opus Dei que segregan por sexos. La Lomloe, la ley educativa estatal vigente, prohíbe a este tipo de colegios recibir financiación pública como la que perciben a través de un concierto educativo que el Consell renovó en 2025, una vez estaba en vigor esta norma y el Tribunal Constitucional se había ratificado en la prohibición de recibir fondos de las administraciones.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, interviene en las Corts, este jueves. / José Cuéllar/Corts

En su intervención, Fullana ha afeado a Ortí que subvencionen "ilegalmente" a "sectas ultracatólicas que dicen que los hombres y mujeres no son iguales", cuando estos hechos son "constitutivos de la supresión de los conciertos". "Pagan escuelas para pijos mientras no escucha las peticiones de la escuela pública", ha denunciado al tiempo que ha expresado que este tipo de colegios vinculados al Opus Dei son "el enemigo de la modernidad y el progreso".

La renovación de estos conciertos se dio en abril de 2025 y ha aludido al currículum de la actual consellera cuando era subdirectora general de Planificación Educativa de Centros Privados y Concertados para señalarla como la "principal responsable". "Usted se saltó la ley, es la principal testaferro", ha espetado a la titular de Educación citando las competencias del cargo de ese momento, y le ha advertido: "Si no dimite y rectifica, nos veremos en los tribunales".

"Nada más que decir"

Tras la intervención de Fullana la consellera ha replicado que los conciertos educativos que se han renovado "se han podido renovar porque ustedes los renovaron con anterioridad con la misma normativa que se aplica ahora". "Nada más que decir", ha indicado para a continuación señalar que sí tenía "otra cosa que decir": "Ustedes aumentaron el concierto a dos centros de las mismas características que estos".

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"Y si me habla de corrupción, uno de ellos ni tan siquiera tenía la autorización administrativa", ha rematado Ortí antes de empezar a hablar de "coeducación", en general, que era el motivo oficial de la interpelación de Fullana. El dirigente valencianista le ha replicado exigiéndole que no mintiera y ha recordado que si se renovaron durante el Botànic fue porque estaba en vigor la ley del PP "que sí lo permitía" y que incluso en caso de no hacerlo acababa en denuncia y sentencia contraria.