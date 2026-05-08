El Consell dice que la negociación con los sindicatos "sigue abierta" y defiende la carta de Ortí

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado este viernes tras el pleno semanal del gobierno valenciano que la negociación con los sindicatos educativos para evitar la huelga indefinida a partir del lunes "sigue abierta". El dirigente popular no ha sabido concretar un posible calendario de reuniones durante el fin de semana, pero ha remarcado la "disposición a entenderse con todo el mundo" del Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca. Igualmente, ha defendido a la titular de Educación, Mari Carmen Ortí, ante la polémica por la carta remitida a las familias en la que sitúa al alumnado como "rehén de un conflicto sindical".

El portavoz ha indicado que el Consell "respeta cualquier decisión" del profesorado ante su "legítima reivindicación sindical y salarial", pero ha mantenido la exigencia de que los estudiantes que afrontan este año la prueba de acceso a la universidad puedan ser "examinados en igualdad" de condiciones con los del resto del país. "Pedimos responsabilidad", ha insistido Barrachina.

El popular también ha defendido el "esfuerzo sin precedentes" que ha realizado el Consell en la actual legislatura por la educación pública, y lo ha contrapuesto con la época del Botànic. "Disponemos de 8.000 docentes públicos más que en el último año del Botànic, tiene además salarios un 13,5 % superiores y hemos hecho gratuita la educación entre 0 y 3 años para 40.000 niños", ha destacado. Por contra, la izquierda "no atendió ninguna de las peticiones".

Por eso, ha reclamado a PSPV y Compromís que "dejen de utilizar la educación como arma política". "Pedimos responsabilidad a quien políticamente hace un uso perverso de una reivindicación legítima", ha expresado el portavoz, que ha acusado a estos partidos de haber "dado la espalda" a estas mismas reclamaciones de los docentes durante los ocho años que estuvieron en el Palau de la Generalitat.

La carta de Ortí, "un acierto"

El Consell ha cerrado filas con Ortí, la consellera de Educación, después de que este jueves y tras fracasar la última reunión con los sindicatos, remitiera una carta a las familias de los estudiantes en las que defendía que "ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical".

La comunicación no ha gustado nada a las agrupaciones de padres y madres de alumnos, que la consideran "partidista" y que busca enfrentarlas con el profesorado. Pero al gobierno de Llorca le parece "un acierto", según ha verbalizado Barrachina.

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"La consellera está en la obligación de enviar una carta que dé tranquilidad a los padres. La carta viene a decir a los padres de 20.000 alumnos que se juegan la vida académica con la EBAU, que se van a exigir servicios mínimos para que el esfuerzo de 18 años no caiga en saco roto", ha defendido el portavoz.