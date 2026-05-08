Covapa no comparte la huelga indefinida y advierte del "impacto" que puede tener sobre el alumnado

La Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana (Covapa) no comparte la convocatoria de huelga indefinida en la educación pública valenciana, que se desarrollará a partir del próximo 11 de mayo, y advierte del "impacto" que puede tener sobre el alumnado.

En un comunicado, este colectivo de familias señala que no puede secundar el paro "al no estar compuesto, con carácter de exclusividad ni mayoritariamente, ni tan siquiera en un gran porcentaje por profesionales de la enseñanza".

"Además, y aún más importante para los intereses que defendemos, porque nuestros hijos e hijas, alumnado de nuestros centros educativos, verán mermado su derecho a la educación, sin posibilidad alguna de ofrecerle otra alternativa que no sean los servicios mínimos, insuficientes a nuestro entender", señalan.

Covapa subraya que la huelga se convoca con carácter indefinido y "en un momento clave, especialmente sensible y de gran incidencia en el proceso educativo de nuestros hijos e hijas en todos sus niveles, pero de gran calado en aquellos cursos finales de etapa (6o primaria y 4o ESO) cuya evaluación de este último trimestre puede influir gravemente en su itinerario educativo o, peor aún, para el alumnado que vaya a realizar las pruebas de acceso a la universidad o finalice un ciclo formativo, cuyo futuro profesional está en juego".

Ni qué decir tiene, apunta esta confederación, "el grave impacto que provocará en el alumnado con necesidades educativas especiales, cuya mención resulta irrenunciable y especialmente significativa para nuestra organización".

Un pacto social y político"

No obstante, reconoce que muchos de los puntos que reivindican los docentes forman parte de la iniciativa que su organización emprendió hace muchos años para reclamar "un gran pacto social y político por la educación, en la que todos los partidos políticos y la sociedad en general se comprometan al unísono a lograr un sistema educativo de calidad, inclusivo y comprometido con su entorno".

Los docentes se preparan para la huelga con encierros en los centros y pancartas / Germán Caballero

Para Covapa, algunas cuestiones "prioritarias" son reforzar el ejercicio de la función docente, facilitar su permanente formación, mejorar niveles de interinidad para dotar de estabilidad a las plantillas y agilizar los sistemas de sustitución; fomentar la participación de padres y madres y por ende, de sus organizaciones representativas como factor de calidad del sistema educativo y garantizar en el sistema educativo los recursos humanos y materiales necesarios.

Covapa y sus federaciones consideran "un despropósito" que la educación de los estudiantes esté "sometida a vaivenes políticos, reivindicando desde hace mucho tiempo a todas las administraciones educativas tanto centrales, como autonómicas, provinciales y locales el establecimiento de un marco normativo estable y consensuado así como medidas tendentes a su cumplimiento".

Pedirá una reunión a la Conselleria

La organización solicitará una reunión a la administración educativa para "recabar información acerca del transcurso de las negociaciones con los sindicatos" y exige "las máximas garantías para que, teniendo en cuenta los servicios mínimos legalmente establecidos, se atienda a los alumnos que padres y madres lleven a las aulas, así como al alumnado mayor de edad para que, respetando el derecho de huelga, se cumplan las citadas garantías y se produzca el menor impacto en el derecho a la educación".

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En función del transcurso de los acontecimientos derivados de la convocatoria de huelga indefinida del profesorado, evaluará la puesta en marcha de otras posibles iniciativas "en pro de la mejora del proceso educativo" de los niños y niñas.