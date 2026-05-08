Huelga educativa
Las familias arremeten contra la carta de Ortí: “El intento desesperado de enfrentarnos es inadmisible”
FAMPA València y la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic aseguran que “la Generalitat no puede utilizar canales y cargos para hacer propaganda, desacreditar un conflicto o presionar contra el derecho a huelga”
La presidenta de FAMPA, Elisabet García, sobre la evaluación de Segundo de Bachiller: “Evidentemente hay preocupación, pero confiamos en nuestros docentes”
Las familias agrupadas en FAMPA València recibieron ayer con indignación la carta que la consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, envió a los padres y madres del alumnado a través de la aplicación GVA Web Familia. En la misiva, se reivindicaban las políticas educativas del Consell y se criticaba que el paro indefinido convocado a partir del 11 de mayo pudiera convertir a los alumnos en “rehenes” de un conflicto laboral. Pero la federación de AMPAS y la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic advierten: no los enfrentarán a los docentes que ejerzan su derecho a huelga. “Es la forma más ruin de enfrentar a las familias con el profesorado, intentando desviar el foco, que es la responsabilidad que tiene la Conselleria en todo esto”, resumen.
“Que la Conselleria envíe una carta partidista a las familias en un intento desesperado por enfrentarnos es una acción inadmisible”, ha considerado Elisabet García, presidenta de FAMPA València, en declaraciones a los medios de comunicación. La Generalitat, recuerda, “no puede utilizar canales y cargos para hacer propaganda de gestión”. Tampoco para “desacreditar un conflicto o presionar contra el ejercicio del derecho a huelga”. “Y, además, haciendo uso de datos falsos o tergiversados que los sindicatos ya están trabajando”, ha añadido.
Así que las familias se mantienen al lado de los sindicatos de docentes -ya los cinco con presencia en la Mesa Sectorial, es decir, STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE- convocantes de la huelga. “Se lo decimos alto y claro a la consellera Ortí y al president de la Generalitat: las familias estamos con el profesorado, secundamos la huelga, queremos una educación pública y de calidad”.
De este modo, las asociaciones de familias ponen el foco de la responsabilidad en el departamento de Educación. “El problema lo tiene la Conselleria y es ella quien debe dar respuesta al conflicto que tiene encima de la mesa; si la consellera Ortí y el gobierno valenciano no toman medidas inmediatas, la huelga indefinida será una realidad”, advierte García.
Consideran la propuesta salarial “una burla”
Las familias han criticado las políticas de Ortí al frente de Educación. “A pesar de la dimisión de Mazón y del cambio de nombre al frente de la Conselleria de Educación, la actitud no ha mejorado; al contrario, no hay negociación y los motivos se enquistan”, ha dicho.
En este sentido, ha considerado la propuesta de subida salarial que este jueves hizo la consellera a los sindicatos como “la última burla”. El ofrecimiento incluía una subida de 75 euros brutos mensuales en tres años hasta alcanzar un aumento total de 1.050 euros brutos en 2029.
“Desde el inicio del curso hemos sufrido precariedad, improvisación, infrafinanciación, recortes y una absoluta falta de respeto hacia la comunidad educativa en su conjunto, hacia nuestros derechos”, denuncian. Y añaden que “también las familias se han visto afectadas por las negligentes aportaciones de esta Conselleria de Educación”.
La evaluación de Segundo de Bachiller
Uno de los temas que más preocupación ha generado entre las familias es la evaluación del alumnado de Segundo de Bachiller, que se enfrentará en escasas semanas a las Pruebas e Acceso a la Universidad. Pero si desde el estallido del conflicto laboral, FAMPA ha asegurado que apoyaría la reivindicación siempre que se garantizara el bienestar del alumnado, ahora insiste Elisabet García: “velaremos junto a la plataforma sindical para que el lunes la huelga no perjudique al alumnado”.
A los alumnos, dice, hay que garantizarles “su derecho a ser evaluados”, pero de la misma forma FAMPA asegura defender “el derecho del profesorado a hacer huelga y a reivindicar unas condiciones laborales dignas”.
Preguntada por los servicios mínimos propuestos por la Conselleria, Elisabet García se ha mostrado convencida de que “el profesorado velará por el derecho del alumnado”. “Evidentemente hay preocupación, pero confiamos en nuestros docentes”.
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