La Fira dels Invents de la UPV llena la Ciutat de les Arts de ciencia, robots y tecnología para todos los públicos

La ciencia ha salido este viernes de los laboratorios para ocupar el paseo sur de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. La Fira dels Invents de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha reunido a escolares, familias y público general en una jornada dedicada a la investigación, la tecnología y la creatividad, con 34 estands de innovación y 17 talleres divulgativos pensados para todas las edades.

Durante la mañana, colegios e institutos han participado en las actividades programadas junto al Museu de les Ciències, mientras que por la tarde la feria ha abierto sus puertas a familias y visitantes interesados en conocer de cerca algunas de las aplicaciones más llamativas de la investigación universitaria. La entrada ha sido gratuita.

Ciencia para ver, tocar y experimentar

La feria ha permitido al público acercarse a proyectos reales desarrollados por personal investigador y estudiantes de la UPV. Entre las propuestas expuestas han destacado demostraciones de robótica, inteligencia artificial, tecnología espacial, ciudades sostenibles, agricultura de precisión, ingeniería biomédica, telecomunicaciones y creación audiovisual.

Los asistentes han podido participar en actividades prácticas como extraer ADN de una planta, capturar CO₂, dibujar con ondas de sonido, convertir un teléfono móvil en un microscopio, construir un puente resistente, identificar noticias falsas o experimentar con láseres e infrarrojos.

La jornada también ha servido para mostrar prototipos desarrollados en la Universitat Politècnica de València, entre ellos robots, drones, satélites, vehículos solares y eléctricos, motocicletas de competición, barcos solares, nuevos materiales sostenibles y sistemas médicos basados en inteligencia artificial.

Innovación con impacto social y ambiental

Más allá del componente tecnológico, la Fira dels Invents ha puesto el foco en la utilidad social de la investigación. Algunos de los proyectos presentados buscan mejorar la comunicación de personas con ELA, monitorizar el bienestar de colectivos vulnerables, recuperar la biodiversidad, reducir emisiones de CO₂ o desarrollar viviendas modulares para situaciones de emergencia climática.

Con esta cita, la UPV refuerza su programa anual de divulgación científica, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También colaboran la Generalitat Valenciana y la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Robots creados por escolares en el Museu de les Ciències

De forma paralela, el interior del Museu de les Ciències ha acogido una nueva edición de Desafío Robot, el concurso en el que alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos pone a prueba robots diseñados y programados en los centros educativos.

Las pruebas técnicas y creativas han incluido una de las actividades más populares del certamen, el Robot Dance, junto con zonas de exhibición y demostraciones de empresas e instituciones vinculadas a la robótica y la tecnología educativa.

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La actividad está organizada por la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, con la colaboración de la UPV, Startup Valencia, Omron y Power Electronics.