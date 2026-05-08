La huelga educativa pone patas arriba el pleno de las Corts

Si el profesorado protestó el miércoles a las puertas del Palau de la Generalitat, ayer la huelga educativa entró en el pleno de las Corts. Lo hizo con dudas, reproches, condicionantes como si allí se llevara a cabo parte de la negociación y hasta cambio en el orden del día, el necesario para que la consellera Carmen Ortí acudiera a la reunión con los sindicatos y se aplazara su respuesta a la interpelación de la izquierda. Del primero pasó al último punto, cerrando el círculo de un debate en el que también entró de lleno Juanfran Pérez Llorca, que situó como límite del paro la evaluación del estudiantado de 2º de Bachillerato.

Oficialmente el president respondía a PSPV y Compromís, pero también por un momento parecía que aprovechaba la tribuna para replicar a los sindicatos, citando expresamente a uno, el Stepv, el mayoritario dentro de la educación pública. No en vano, indicó que una parte de esta convocatoria se basa en una "cuestión política" que, según él, "manipula" la izquierda y trató de salir de la presión de socialistas y valencianistas afeándoles que cuando gobernaba el Botànic, señalando directamente a PSPV y Compromís, negaron "hasta en cinco ocasiones" al profesorado su demanda de subir el sueldo y, sin embargo, no hubo huelga alguna.

El jefe del Consell no solo ha dado el dato sino que ha incidido en cada una de las veces y los motivos esgrimidos. La primera vez, ha indicado, se dijo que no era "un debate para esta mesa sectorial”; la tercera "que tiene que ir junto al resto de funcionariado de la Generalitat" o la última que era una "decisión política" que se debía tratar en el "mismo ámbito que el resto de funcionariado". "Y entonces el Stepv (sindicato mayoritario), callado. ¿No tienen vergüenza de subir aquí? Tot happy, 8 años gobernando sin atender al profesorado", ha indicado.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, interviene en las Corts, este jueves. / José Cuéllar/Corts

Frente a esta situación que se dio en las dos legislaturas del Botànic, destacó que el miércoles comunicó "que estamos dispuestos a sentarnos a hablar y llegar pactos que ustedes no hicieron en ocho años". Y añadió que respeta la figura del profesor, pero también "el derecho de los alumnos y los padres a ser evaluados objetivamente después de muchos años de esfuerzo" y lo que no va a "tolerar" es "utilizar a los niños como un chantaje". Fue ahí esta la "condición" que fijó para mantener las negociaciones abiertas: "Si chantajean con eso, no habrá negociación por parte de la Generalitat".

En la misma línea se mostró después la consellera de Educación, Carmen Ortí, en su paso por la cámara autonómica. Ortí llegó al parlamento valenciano tras el "fracaso", según le recordó el portavoz en la materia del PSPV, José Luis Lorenz, en la mesa de negociación con los sindicatos y apenas ahondó en el tema de la huelga aprovechando que las preguntas que le lanzaron los grupos (registradas con anterioridad) no incidieron en ella. "Hemos realizado una propuesta que esperemos consideren seriamente", dijo sobre las conversaciones con los sindicatos mientras llamó a "no vulnerar el derecho del alumnado a ser evaluados".

"Menospreciar" a la pública

Antes de la intervención de la consellera, quien había arremetido duramanete contra el Ejecutivo autonómico por la huelga fue el síndic de Compromís, Joan Baldoví. "Le veo más nervioso que de normal, le afecta la huelga educativa", le dijo el dirigente valencianista a Llorca al que le afeó que haya "dinero" tanto para ampliar los conciertos de centros del Opus Dei que segregan por sexo, para subir el sueldo a los inspectores educativos (el colectivo profesional al que pertenece la consellera) o para "enchufar a su pareja", "pero no para la educación pública" a la que le ha acusado de "menospreciar".

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Baldoví recordó su pasado como maestro y afirmó que ser profesor es "una vocación", pero eso "no significa que se haya de soportar su desprecio". "Es un insulto inventarse datos y mentiras para desprestigiar al profesorado, no sentarse con los sindicatos e intentar enfrentar familias y profesores", añadió. "Usted es un profesor que se ha dedicado poco a la enseñanza y mucho a la política", ha replicado Llorca yendo al choque personal indicando que es "el traidor del profesorado" por no hacerles caso en ocho años.