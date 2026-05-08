Llorca aventura un pacto con Vox para aprobar los próximos presupuestos

Más que tender la mano, este jueves el president de la Generalitat ha movido los dedos para apretar la palma de Vox. En el termómetro que se suele poner a las declaraciones públicas de los miembros del Consell y de los voxistas ante la posibilidad de un acuerdo para los presupuestos, este jueves ha sido el propio Juanfran Pérez Llorca el que ha elevado la temperatura a un nivel de dar casi por descontado que habrá cuentas en 2026, solo falta saber el cuándo y a cambio de qué, que no es poco.

Lo evidencia la rotundidad de la frase con la que el jefe del Ejecutivo autonómico ha respondido a sus aliados parlamentarios en la sesión de control de las Corts. "Hemos sacado los presupuestos con ustedes todos los años y este año lo volveremos a hacer", ha indicado Llorca contestando al síndic de los voxistas, José María Llanos. Es la expresión más clara en el ir y venir de referencias sobre el asunto, apenas 24 horas después de que manifestara su deseo ("eso es lo que me gustaría") de sacar los presupuestos antes de las vacaciones de verano.

Llorca se ha lanzado a la piscina de un futuro pacto con los voxistas para los presupuestos de este año en plena campaña electoral en Andalucía, que votará el próximo 17 de mayo con la mayoría absoluta del barón popular Juanma Moreno Bonilla en juego, y que podría haber influido en la demora de un acuerdo que mantiene los presupuestos de 2025 prorrogados. Una vez pasada esa cita con las urnas en la que supondría acabar con el ciclo electoral iniciado en Extremadura en diciembre, el Consell podría ver despejado el camino para aterrizar unos presupuestos que se han ido enquistando.

El síndic de Vox, José María Llanos, pasa por delante de Llorca ante el debate en las Corts, este jueves. / José Cuéllar/Corts

De hecho, al asumir su cartera, en la semana previa a Navidad, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ya se fijó como objetivo sacar las cuentas con Vox, pero indicó que estas se impulsarían cuando se diera el momento político propicio. Y la concatenación de elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León y sus negociaciones lo habían complicado. Andalucía terminará el próximo 17 de mayo ese carrusel y dejará el horizonte despejado, salvo nuevos adelantos, hasta los comicios de mayo de 2027, donde tendrán que ir las municipales y las valencianas.

Esa convocatoria futura hace que en caso de que haya unos presupuestos para este año se erijan como, posiblemente, los últimos de la legislatura ante la dificultad de afrontar dos negociaciones tan sensibles en pocos meses. La seguridad de Llorca de que habrá cuentas para 2026 ha llegado acompañada de guiños y loas hacia sus aliados parlamentarios, agradeciendo haber "aportado estabilidad en un momento tan difícil", reivindicando medidas pactadas y contraponiéndose con el Gobierno de España y Pedro Sánchez, el mejor pegamento para populares y voxistas, sin presupuestos desde 2023.

Duda de los tiempos

Las palabras del dirigente autonómico parecen dar por seguro que habrá pacto con Vox apenas unos días después de que el portavoz de los voxistas en la cámara autonómica indicara que no había negociaciones en marcha, "pero sí contactos". La diferencia, expuso el martes en la junta de síndics, es que las negociaciones tienen "un documento sobre la mesa, propuestas concretas y el habitual tira y afloja" mientras que ahora no hay planteamiento alguno del Ejecutivo autonómico, sino solo "contactos cordiales" y que no esperaban ningún "anuncio inminente" de Llorca.

Noticias relacionadas

De momento no lo hay, pero sí confianza para llegar a ello, aunque faltaría saber cuándo y, sobre todo, a cambio de qué. Con la prioridad nacional sobrevolando en las últimas semanas como punto de presión de los voxistas, el momento será determinante por ver si llega dentro de los plazos parlamentarios. "Cuando tenga novedades las comunicaré", indicó el miércoles. El actual periodo de sesiones de las Corts, donde se tienen que tramitar, acaba el próximo 3 de julio y suelen necesitarse algo casi dos meses, siempre que no se activen actuaciones de urgencia o se habilite una ampliación del tiempo válido en la cámara.