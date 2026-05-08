La familia de la oceanógrafa valenciana ya conoce la hoja de ruta que se seguirá cuando el barco llegue a Tenerife

El Ministerio de Sanidad ya ha comunicado a las familias de los 14 españoles a bordo del crucero MV Hondius el protocolo a seguir a partir del domingo, cuando el barco llegue a Canarias y, después, se proceda al traslado de los pasajeros al hospital Gómez Ulla de Madrid. Fuentes oficiales aseguran que "podría ser incluso antes de lo previsto". Entre ellas, estará la valenciana oceanógrafa Aitana Forcen-Vázquez. Lo anticipó la ministra de Sanidad, Mónica García, el jueves en sus diferentes intervenciones en los medios de comunicación; y así lo trasladan a Levante-EMV fuentes cercanas de la familia de la valenciana.

El Ejecutivo garantiza una estrategia de "cero contacto con la población civil" durante el traslado de los afectados desde Canarias a Madrid. Y, siguiendo esa máxima, se da por sentado que la valenciana no podrá recibir visitas de ningún familiar o amigo durante el tiempo que esté en cuarentena. De hecho, el delegado de Prevención del hospital madrileño, José García, ha explicado que habrá "personal de seguridad las 24 horas" para "evitar al máximo la exposición de estas personas a los contactos posibles". El único contacto, por tanto, será por vía telefónica, como está siendo desde que eclosionó la noticia. Y, aunque ella misma ha transmitido en sus redes que se "encuentra bien", la familia no oculta la preocupación y lo duros que están siendo estos días.

Al llegar a Canarias, habrá una evaluación inicial de Sanidad Exterior dentro del barco y, después se les trasladará a la capital. Solo bajarán del barco cuando se les de el aviso de que el avión que los llevará a la Península está preparado para despegar. Según la información oficial, el protocolo cuenta con "los máximos estándares de protección" e insisten en que "no hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil".

Una vez llegados al Gómez Ulla se continuará con la evaluación médica y será entonces cuando los afectados firmarán el consentimiento para someterse al confinamiento. El Ejecutivo confía en que todos accedan, pero si no tiene estudiados los mecanismos excepcionales previstos en la legislación para garantizar la salud pública. Según ha explicado salud pública, el periodo de incubación de este virus es de hasta 45 días después del contacto estrecho con la persona sintomática.

Foto en sus redes

La valenciana lanzó un mensaje de tranquilidad en sus redes sociales el miércoles por la tarde. "Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo. Yo me encuentro bien", explicaba. Desde entonces, ha ido subiendo fotos del mar, al atardecer y amanecer, con breves mensajes como "Buenos días" con la canción "Friday, I'm in love" de The Cure.

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La valenciana Aitana F. V. es licenciada en Ciencias del Mar por una universidad valenciana y doctora en Oceanografía Física por la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda. Investigadora especializada en oceanografía antártica, construyó su carrera científica en el extremo sur del planeta tras instalarse en Nueva Zelanda, donde trabajó en MetOcean Solutions, empresa dedicada al pronóstico marino para el sector privado. En paralelo desarrolló una intensa actividad investigadora: en 2018 dirigía a bordo del buque Tangaroa, del Instituto Nacional de Investigación de Agua y Atmósfera (NIWA), un programa de despliegue de boyas en las aguas profundas del mar de Ross para estudiar la masa de agua más fría y densa del planeta y su relación con el cambio climático. En sus redes sociales se presenta como "exploradora polar" y "entrenadora de alto rendimiento". Su trayectoria le valió en 2023 ser designada jurado de los Premios Jaume I en el ámbito de Protección del Medio Ambiente, uno de los galardones científicos más prestigiosos de España.