Oleada de desahucios tras la caída del escudo social: "Estamos viendo a familias quedarse en la calle en 48 horas"

Los caseros son fondos buitre que compraron a precio de saldo las viviendas que fueron rescatadas por el Estado español para que la banca no quebrara. Ahí surgió un decreto antidesahucios que se ha ido prorrogando hasta que Junts, PP y Vox votaron juntos para que esa norma, aprobada por el Gobierno a comienzos de febrero, no fuera convalidada por el Congreso. Dotar de una herramienta a los tribunales para paralizar y suspender los desahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional fue la medida más aplaudida de un "escudo social" que ya no existe. Y las consecuencias no se han hecho esperar.

Los fondos buitre llevan años detrás de las viviendas esperando que los contratos de alquileres sociales que el Gobierno les obligó a firmar caduquen. Porque una vez caduquen, ellos no renuevan y así pueden duplicar el precio acorde a un mercado que no para de crecer. Así, una vez caduca el contrato, cambian la cuenta y dejan de percibir un dinero que las familias sí quieren y pueden pagar. Un alquiler social está a su alcance. El precio "desorbitado" del mercado libre, no. Así, el inquilino no puede pagar, porque no hay donde ingresar ese dinero, y el procedimiento de desahucio está justificado. Y es que esos fondos de inversión, de capital extranjero, compraron las viviendas con los inquilinos dentro, y ahora, sin escudo social al que acogerse, los desahucios se suceden en 48 horas.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València resume de esta manera unos procedimientos que están cansados de ver y de paralizar. Ese es el "modus operandi". Sin embargo, tras la caída del escudo social, desde la PAH explican que "los desahucios se están sucediendo en 48 horas. La comisión judicial ya no puede paralizar un desahucio durante un mes, por ejemplo, siempre que se acredite la vulnerabilidad de la familia y tras preguntar al juzgado. Ahora el margen es de dos días o el proceso regresa al juzgado para asignar nueva fecha. Por eso estamos viendo que en 48 horas las familias se están quedando en la calle".

Una pareja y sus cuatro hijas de 24, 21, 16 y 13 años

De hecho, ese es el plazo que tienen Sonia, de 52 años, y Vital de 65 años, para irse de la que ha sido su casa durante años con sus cuatro hijas, de 24, 21, 16 y 13 años. La mayor estudia Psicología; la segunda, cocina; la tercera cursa Primero de Bachillerato y la pequeña estudia Segundo de la ESO. "Desde Servicios Sociales nos dicen que la alternativa es un albergue. ¿Cómo voy a meter a mis cuatro hijas en un albergue? O eso o que alquilemos una habitación. Hemos vivido en una habitación los seis, pero fue cuando las niñas eran pequeñas. Luego hablan de igualdad de oportunidades. Mis niñas, que deben estar centradas en sus estudios, no saben adónde van a ir a vivir. No tenemos familia en València", explica una familia que carece de ingresos fijos, aunque no paran de trabajar. "Yo hago trenzas, peino, limpio, cocino... No descarto ningún trabajo", explica Sonia. Vital también trabaja "de lo que salga". La familia, que podría percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ni tan siquiera lo ha solicitado. "Nunca hemos recibido ayuda de la Administración, esa es la realidad", aseguran.

Noticias relacionadas

Desde la PAH califican la situación de "muy grave". "Hemos trasladado a las Administraciones, autonómicas y municipales, la necesidad de buscar mecanismos para evitar los desahucio. El programa LlogAd permite a las administraciones firmar contratos de alquiler con un fondo y que se subroguen las familias y esa es una realidad posible. Igual que la aplicación del artículo 13 del decreto 3/2023 que permite al Consell obligar transitoriamente a hacer contratos de alquiler a los grandes tenedores por un tiempo. Esos u otros organismos son necesarios porque el drama es tremendo", explican desde la PAH ya que en barrios como la Fuensanta o Monteolivete la situación de la familia de Sonia y Vital se repite. En la PAH no dan abasto, y advierten: "La situación es insoportable. Hemos caído en un precipicio y no lo vamos a consentir".