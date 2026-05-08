Paella con chorizo para 'disculpar' el pulpo con brócoli en Bruselas

Podría sonar a chiste, pero justo en el acto en el Parlamento Europeo en el que la empresa de servicio de comidas de la institución trataba de redimirse de un "desagravio" a la gastronomía gallega, con presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, incluida, provocaba una afrenta hacia la cocina valenciana. Lo ha denunciado el vicepresidente de la eurocámara, Esteban González Pons, quien fotografió la carta con una de las peores pesadillas (se podría considerar un insulto) para la tradición culinaria en tierras valencianas: la paella con chorizo.

González Pons ha contado en su cuenta de Instagram cómo en el acto con el que la empresa francesa encargada buscaba el 'perdón' tras servir anillas de calamares con brócoli "con el nombre de Pulpo Galycian Style", la misma compañía "ofreció para congraciarse un menú con ¡"Chicken & chorizo paella"!". "¿Pero qué ocurre en Bruselas? ¿Qué desastre es este? ¿Quién, para sacar el dedo de un ojo, lo mete en el otro? Creo que se imponen unas paellas en la plaza de Luxemburgo para que Europa entienda que la paella valenciana no es arroz con cosas, ¡ni chorizo ni piña!", ha escrito.