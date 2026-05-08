Posible contagio
Sanidad investiga un caso sospechoso de hantavirus en Alicante, una mujer de 32 años
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de un caso sospechoso, una pasajera que viajaba en el avión al que debía subirse la paciente que falleció en Johannesburgo
Sanidad le realizará una PCR en breve y los resultados del Centro Nacional de Microbiología que estarán en un máximo de 48 horas
Las autoridades sanitarias -la Conselleria de Sanidad y el Ministerio de Sanidad- investigan un caso sospechoso de hantavirus en Alicante, que permanece pendiente de confirmación mediante las pruebas correspondientes. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente el contagio, por lo que el caso se mantiene en fase de estudio. Según la Generalitat, se trata de una mujer de 32 años que viajó en el mismo avión del que fue evacuada la mujer que falleció por el hantavirus y se ha convertido en la primera hospitalizada como sospechosa de hantavirus en España.
Según ha podido saber este periódico, la paciente está siendo tratada en el hospital Sant Joan de Alicante, aunque Sanidad solo ha especificado que se trata de un hospital de la provincia de Alicante. Allí, Sanidad está haciéndole el seguimiento y analiza detenidamente la evolución de su cuadro sintomatológico. Por el momento, solo tiene síntomas respiratorios leves y tos. Sin embargo, como medida preventiva, y siguiendo el protocolo del Ministerio, se la ha trasladado a una habitación con presión negativa.
Próximamente, se le tomarán las muestras para su remisión al Centro Nacional de Microbiología, cuyos resultados estarán en un margen de entre 24 y 48 horas. Se le ha realizado una PCR, igual que a la azafata, para determinar si está infectada o no con el hantavirus. Si diera positivo, lo lógico es que fuera trasladada al hospital La Fe de València, centro de referencia para tratar este tipo de enfermedades.
Evolución
La Conselleria de Sanidad señala que "informará de la evolución del seguimiento de la paciente en coherencia con la relevancia para el interés de la ciudadanía por un tema de salud pública que ha trascendido a nivel internacional".
Fuentes bien informadas apuntan a que lo peor es que la mujer era compañera de avión de la paciente del crucero fallecida, y que la transmisión depende de la proximidad que hubiera entre ambas y si conversaron mucho o no dado que se puede contagiar fundamentalmente por las gotas de saliva y/o componentes expectorados del pulmón expulsados al toser.
Estas fuentes añaden que el procedimiento lógico es que, en función de su evolución y del resultado de las pruebas a la paciente, la envíen a una unidad de máximo aislamiento en La Fe de València, único hospital de referencia ante posibles positivos de hantavirus en la Comunidad Valenciana. De momento, Sanidad no aclara si se hará un seguimiento de los contactos de la paciente.
El crucero MV Hondius
La ingresada en Alicante se trata de una pasajera que viajaba en el avión al que debía subirse la paciente que falleció en Johannesburgo tras viajar en el crucero MV Hondius y contraer el virus.
Según ha indicado Javier Padilla, el equipo del Ministerio se desplazará mañana a Tenerife, donde está previsto que el crucero fondee este domingo. Los pasajeros desembarcarán en lanchas de cinco en cinco. Los españoles serán trasladados en un avión militar a Madrid.
España coordina con 22 países la repatriación del resto de pasajeros, más de un centenar. Por el momento, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay cinco casos de contagio confirmados y tres sospechosos.
Los síntomas
Además, la OMS ha informado de que la azafata de vuelo holandesa de KLM que había estado en contacto con la mujer que murió por hantavirus en Johannesburgo ha dado negativo. La mujer había sido ingresada el jueves en un hospital de Ámsterdam con algunos síntomas.
El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid va a reforzar su personal con 90 personas para asistir a los pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius' que tendrán que estar en cuarentena en el centro, según ha confirmado su delegado de Prevención, José García.
"Se ha solicitado una partida presupuestaria en todas las categorías", ha manifestado el también representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha confirmado que Recursos Humanos del hospital ha aprobado esta medida de forma extraordinaria y para todo el periodo que dure la cuarentena.
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