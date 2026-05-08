De la viruela del mono y el ébola al hantavirus: las crisis epidemiológicas dejan un millar de valencianos infectados esta década

El hantavirus ha puesto, una vez más, el foco en el riesgo a vivir una nueva pandemia mundial, aunque los expertos -como el valenciano Salvador Peiró de Fisabio- no le den "ninguna trascendencia al brote" porque la situación "es muy controlable". En cambio, José María Martín, catedrático de Medicina y Salud Pública de la Universitat de València (UV), declara a Europa Press que el hantavirus "no es una hecatombe", pero que "no hay que frivolizar".

Los 14 españoles a bordo del crucero MV Hondius serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid, donde se les pedirá su consentimiento para ser confinados durante un tiempo aún sin determinar. El temor ciudadano es a una posible extensión del virus y su cepa andina; al parecer esta si se transmite entre humanos. De confirmarse algún caso entre los españoles, o entre los 30 pasajeros que abandonaron el barco en Santa Elena, podrían iniciarse una cadena de contagios si no se toman las medidas necesarias y vivir una nueva crisis epidemiológica en tierras valencianas.

La situación recuerda a otras situaciones anteriores acontecidas en los últimos años que suman cerca de un millar de contagios entre valencianos y valencianas en la presente década, con casos confirmados de viruela del mono, virus del Nilo o el Zika. A estos cabría ayer la verdadera pandemia del siglo XXI, la de la covid19, la que vino de Milán, con más de un millón y medio de positivos en la Comunitat Valenciana, desde el varón castellonense de 22 años que dio positivo aquel 20 de febrero de 2020; y casi 11.000 fallecidos en la autonomía desde entonces.

Hubo también preocupación en las semanas posteriores a la dana del 29-O porque las condiciones de insalubridad y las zonas de agua acumulada eran un caldo de cultivo perfecto para que se produjeran brotes de legionela -hubo tres casos confirmados-, leptospirosis, gastroenteritis, meningoencefalitis o hepatits A. Pero, finalmente, solo hubo casos aislados para tranquilidad del grupo de epidemiología conformado por representantes del Ministerio de Sanidad y Conselleria de Sanidad.

Por enfermedad

La enfermedad con mayor número de casos desde la covid ha sido, claramente, la viruela del mono (mpox), la cual ha dejado 710 positivos en la Comunitat Valenciana desde 2022. Son casi tres cuartas partes, el 71,07 %, del millar antes mencionado. Es, sin duda, la más emergente de las abordadas en este artículo. Por ejercicios, según el informe del Instituto de Salud Carlos III, se reparten de la siguiente forma: 547 en 2022, el año con más positivos; 26 en 2023, 19 en 2024 y 80 en 2025. El último gran brote se produjo en 2024 debido a un crecimiento del número de casos en África; entonces los expertos empezaron a hablar de "una nueva pandemia", pero que quedó en nada en Europa. El riesgo era menor que si se tratara de virus respiratorios porque se necesitaba un contacto piel con piel para su transmisión. Solo hubo casos "muy controlados" e importados, pero con el aprendizaje del pico de 2022. Al final, ante nuevas patologías o poco comunes, la experiencia es importante. En el caso del hantavirus, hay muy poca información y mucho mensaje confuso.

Lesiones de viruela del mono. / EPE

En segundo lugar, a mucha distancia, se sitúa el dengue, que acumula 182 casos en los últimos años, el 18,21 %. El pico se registró en 2024 con 89 casos y los casos han ido al alza desde 2022: hubo 39 en 2022 y 54 en 2023. Son el doble en solo tres años. Esta enfermedad suele transmitirse por la picadura del mosquito tigre, presente en ocho de cada 10 municipios de la autonomía valenciana, por lo que la Comunitat Valenciana está, desde 2019, en las de "mayor riesgo de contraer el dengue por mosquitos", como publicaba Levante-EMV en su edición digital. El calor y la humedad propios del clima mediterráneo son su escenario ideal.

El 10 % de positivos restantes se dividen entre los 61 confirmados del sarampión -una enfermedad declarada como extinta en España hasta el pasado año- con un brote de 22 casos en Alicante recientemente; los 33 del virus del chikungunya o los 12 del Zika. De forma residual, hubo dos positivos del virus del Nilo en 2023 y 2025.

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Los 'sustos' del ébola y Marburgo

En la última década, también ha habido casos sospechosos de enfermedades de riesgo como el ébola o el virus de Marburgo. Fue en 2014 cuando un paciente de origen guineano ingresó en el hospital La Fe de València con sospecha de estar contagiado, aunque se descartó que fuera positivo posteriormente tras realizar los análisis por parte del Centro Nacional de Microbiología. A raíz de ese caso, la Conselleria de Sanidad designó al de Malilla como centro de referencia frente a esta enfermedad. Hace tres años, en febrero de 2023, hubo otro sospechoso por el virus de Marburgo, un varón de 34 que estuvo en Guinea Ecuatorial. Estuvo ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del hospital.