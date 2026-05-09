Accidente en la AP-7 en Castellón: vuelca una furgoneta con seis ocupantes
El siniestro ha ocurrido a la altura de Moncofa
Sergi Juan
Una furgoneta con seis ocupantes ha volcado en la mañana de este sábado en la AP-7, a la altura de Moncofa, lo que ha obligado a movilizar a efectivos sanitarios y bomberos.
En un primer momento se alertó de posibles personas atrapadas en el interior del vehículo, aunque finalmente ninguno de los ocupantes ha quedado atrapado tras el accidente.
Los seis afectados han sido atendidos por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del siniestro.
Efectivos de los Bomberos de la Diputación de Castellón han realizado tareas con el vehículo volcado. Además, también se ha movilizado una dotación de Bombers València dentro del protocolo de colaboración en zonas limítrofes, aunque finalmente no ha tenido que intervenir.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sanidad investiga un caso sospechoso de hantavirus en Alicante, una mujer de 32 años
- La consellera se dirige a las familias por carta en puertas de la huelga: 'Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Valencia: cuánto va a llover y las horas más fuertes
- Emergencias activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas con granizo en Valencia
- Un avión vinculado al traslado de pacientes con síntomas de hantavirus hace escala en Valencia
- Boán Callejas: el rostro del hombre que envió a la muerte a Peset Aleixandre
- Los profesores mantienen la huelga indefinida después de que Conselleria les ofrezca 75 euros mensuales brutos más en 2029
- Dónde lloverá más hoy en la Comunitat Valenciana: las comarcas que pueden recibir hasta 100 l/m2 esta tarde