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Accidente en la AP-7 en Castellón: vuelca una furgoneta con seis ocupantes

El siniestro ha ocurrido a la altura de Moncofa

Accidente en la AP-7 en Castellón: vuelca una furgoneta con seis ocupantes

Accidente en la AP-7 en Castellón: vuelca una furgoneta con seis ocupantes

Sergi Juan

Una furgoneta con seis ocupantes ha volcado en la mañana de este sábado en la AP-7, a la altura de Moncofa, lo que ha obligado a movilizar a efectivos sanitarios y bomberos.

En un primer momento se alertó de posibles personas atrapadas en el interior del vehículo, aunque finalmente ninguno de los ocupantes ha quedado atrapado tras el accidente.

Accidente en la AP-7 en Castellón: vuelca una furgoneta con seis ocupantes

Accidente en la AP-7 en Castellón: vuelca una furgoneta con seis ocupantes / Bombers Dipcas

Los seis afectados han sido atendidos por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del siniestro.

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Efectivos de los Bomberos de la Diputación de Castellón han realizado tareas con el vehículo volcado. Además, también se ha movilizado una dotación de Bombers València dentro del protocolo de colaboración en zonas limítrofes, aunque finalmente no ha tenido que intervenir.

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