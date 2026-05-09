La conselleria defiende que ha contratado 8.000 docentes en dos años

La Comunitat Valenciana ha incorporado 8.082 nuevos docentes en dos años, lo que supone el mayor crecimiento de plantilla de la historia educativa valenciana y una inversión de 687 millones de euros, según ha informado la Generalitat este sábado, en plena vorágine por la convocatoria por una huelga del profesorado convocada para este próximo lunes 11 de mayo.

A fecha de 1 de marzo, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades dispone en nómina a 77.700 docentes, y alrededor de 15.000 personas más si se incluyen las enseñanzas privadas y concertadas, lo que refleja un aumento de más de 5.000 profesionales respecto al número que comenzó el curso.

La conselleria, con ello, apunta que ha paliado los efectos de la matriculación sobrevenida: una condición que ha sumado más de 28.000 alumnos a las aulas valencianas desde el inicio del curso.

Desde el inicio de la legislatura, el departamento dirigido por Carmen Ortí insiste en que ha efectuado la contratación de 8.082 docentes, con una inversión de 687 millones de euros, aumentando de esta manera su plantilla y reafirmando su apuesta por una educación de calidad.

Este volumen de contratación, según aseguran, equivale a la apertura de 50 colegios nuevos de tamaño medio y 24 secciones de instituto.

En cumplimiento del actual Orden de Plantillas, en vigor desde junio de 2025, se establece un marco objetivo para determinar el personal docente de cada centro en función del número de unidades, grupos y alumnado.

Además, contempla mecanismos para complementar las plantillas con recursos personales y medidas organizativas que permitan atender las necesidades reales de los centros educativos.

Uno de esos mecanismos es la Comisión de seguimiento del Orden de Plantillas, donde el profesorado, a través de las organizaciones sindicales, trasladan las necesidades docentes para el curso próximo. Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT declinaron acudir a esa comisión de seguimiento el pasado 5 de marzo.

Más personal en inclusión educativa

Además, la conselleria asegura sigue trabajando para dotar de más efectivos a su plantilla docente, también, en la parcela inclusiva. Para ello, dicen que se ha procedido a la contratación de 700 profesionales especializados en inclusión para, entre otras cosas, atender las nuevas 82 aulas UECO habilitadas desde el curso 2024/2025. La contratación de estos 700 profesionales ha supuesto una inversión de 38,5 millones de euros.

Una dotación que se une a la puesta a disposición de los centros de 56 psicólogos clínicos, que ejercen su trabajo en las 22 unidades de detección precoz de salud mental habilitadas en los centros educativos desde enero del año 2025 y cuyo trabajo ha requerido de más de 3.000 activaciones.

Esto supone, además, una inversión de 4 millones de euros al año, que corren a cuenta de la Conselleria de Sanidad.

Cobertura efectiva de bajas laborales

Añadida a la mayor plantilla docente de la historia de la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Educación redobla esfuerzos para garantizar una educación pública de calidad, inciden desde el departamento autonómico.

Fruto de ello es el efectivo sistema de cobertura de bajas laborales, cuyo índice actual se encuentra en torno a un 8 %, respecto al 4 % registrado durante el gobierno del gobierno del Botànic, según defienden.

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El sistema, explican, realiza 3 rondas semanales para detectar bajas y necesidades en los centros y suplirlas lo antes posible. Este sistema ha supuesto, durante la legislatura una inversión de 465 millones de euros.