Las familias ante la huelga: Fampa y la Gonzalo Anaya mantienen su apoyo y Covapa no la comparte

"La huelga está servida". Lo decían esta semana los representantes de los sindicatos convocantes de la huelga de Educación -STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE- y, entre las familias de los alumnos, también hay división ante la convocatoria de huelga indefinida en la educación pública valenciana. FAMPA València, la agrupación mayoritaria de asociaciones de familiares de alumnos, se alinea con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida en la educación pública valenciana y responsabiliza a la Conselleria de Educación del conflicto, al considerar que no ha habido negociación real y que el profesorado tiene derecho a reivindicar mejores condiciones sin que se perjudique al alumnado. En cambio, Covapa, mayoritaria en Alicante, rechaza secundar el paro y advierte de que los estudiantes “verán mermado su derecho a la educación”, especialmente en cursos de final de etapa, ante las pruebas de acceso a la universidad, en ciclos formativos y en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales.

Fampa: "El problema lo tiene la Conselleria"

Las familias agrupadas en Fampa València se mantienen al lado de los sindicatos de docentes -ya los cinco con presencia en la Mesa Sectorial, es decir, STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE- convocantes de la huelga. “Se lo decimos alto y claro a la consellera Ortí y al president de la Generalitat: las familias estamos con el profesorado, secundamos la huelga, queremos una educación pública y de calidad”, ha dicho la presidenta de Fampa, Elisabet García, en declaraciones a los medios.

De este modo, la federación de asociaciones de familias pone el foco de la responsabilidad en el departamento de Educación. “El problema lo tiene la Conselleria y es ella quien debe dar respuesta al conflicto que tiene encima de la mesa; si la consellera Ortí y el gobierno valenciano no toman medidas inmediatas, la huelga indefinida será una realidad”, advierte García.

La presidenta de Fampa València, Elisabet García, con representantes de los sindicatos / Miguel Ángel Montesinos

Las familias han criticado las políticas de Ortí al frente de Educación. “A pesar de la dimisión de Mazón y del cambio de nombre al frente de la Conselleria de Educación, la actitud no ha mejorado; al contrario, no hay negociación y los motivos se enquistan”, ha dicho.

En este sentido, ha considerado la propuesta de subida salarial que este jueves hizo la consellera a los sindicatos como “la última burla”. El ofrecimiento incluía una subida de 75 euros brutos mensuales en tres años hasta alcanzar un aumento total de 1.050 euros brutos en 2029.

Uno de los temas que más preocupación ha generado entre las familias es la evaluación del alumnado de Segundo de Bachiller, que se enfrentará en escasas semanas a las Pruebas e Acceso a la Universidad. Pero si desde el estallido del conflicto laboral, FAMPA ha asegurado que apoyaría la reivindicación siempre que se garantizara el bienestar del alumnado, ahora insiste Elisabet García: “velaremos junto a la plataforma sindical para que el lunes la huelga no perjudique al alumnado”.

A los alumnos, dice, hay que garantizarles “su derecho a ser evaluados”, pero de la misma forma FAMPA asegura defender “el derecho del profesorado a hacer huelga y a reivindicar unas condiciones laborales dignas”.

Covapa: "Se verá mermado su derecho a la educación"

La Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana (Covapa) no comparte la convocatoria de huelga indefinida en la educación pública valenciana, que se desarrollará a partir del próximo 11 de mayo, y advierte del "impacto" que puede tener sobre el alumnado.

En un comunicado, este colectivo de familias señala que no puede secundar el paro "al no estar compuesto, con carácter de exclusividad ni mayoritariamente, ni tan siquiera en un gran porcentaje por profesionales de la enseñanza".

"Además, y aún más importante para los intereses que defendemos, porque nuestros hijos e hijas, alumnado de nuestros centros educativos, verán mermado su derecho a la educación, sin posibilidad alguna de ofrecerle otra alternativa que no sean los servicios mínimos, insuficientes a nuestro entender", señalan.

Covapa subraya que la huelga se convoca con carácter indefinido y "en un momento clave, especialmente sensible y de gran incidencia en el proceso educativo de nuestros hijos e hijas en todos sus niveles, pero de gran calado en aquellos cursos finales de etapa (6o primaria y 4o ESO) cuya evaluación de este último trimestre puede influir gravemente en su itinerario educativo o, peor aún, para el alumnado que vaya a realizar las pruebas de acceso a la universidad o finalice un ciclo formativo, cuyo futuro profesional está en juego".

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Ni qué decir tiene, apunta esta confederación, "el grave impacto que provocará en el alumnado con necesidades educativas especiales, cuya mención resulta irrenunciable y especialmente significativa para nuestra organización".