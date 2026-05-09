Fuertes lluvias en Valencia: en qué pueblos ha llovido más este sábado y cuándo va a parar según Aemet

Las fuertes lluvias en València se han dejado sentir desde primera hora de ese sábado después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activara el aviso amarillo en buena parte de la Comunitat Valenciana, con acumulaciones previstas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormenta que avanzarán de sur a norte y que podrán ser localmente fuertes.

Aemet no descarta, además, la caída de granizo menudo en puntos de la provincia de Alicante. El cielo permanecerá muy nuboso durante buena parte de la jornada, aunque las precipitaciones tenderán a remitir por la tarde.

Dónde ha caído más agua

En el radar, las precipitaciones más activas se observan en el interior norte y noroeste de València, en la zona de Chelva, Villar del Arzobispo, Losa del Obispo, Chulilla, Higueruelas y Andilla, donde las lluvias hay sido más intensas.

También destacan núcleos relevantes en la comarca del Camp de Morvedre y el norte del área metropolitana de València, especialmente en el entorno de Sagunt, Puçol, Almenara y la Vall d’Uixó.

La lluvia sorprende a cientos de turistas el fin de semana de la Virgen en València / Eduardo Ripoll

Otra de las zonas con actividad destacada se localiza en el litoral y el mar frente a València y Cullera/Sueca, con chubascos activos en el entorno marítimo. En esta zona, las precipitaciones podrán ser de intensidad fuerte, con una precipitación acumulada en una hora de hasta 30 milímetros, equivalente a 30 litros por metro cuadrado.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso, mientras que las máximas registrarán pocos cambios. El viento soplará flojo del nordeste en el litoral, con intervalos moderados en la mitad sur durante las primeras horas. En el litoral de Alicante girará a suroeste flojo en la segunda mitad del día, mientras que en el resto del litoral tenderá a disminuir hasta quedar flojo variable. En el interior predominará también el viento flojo variable, con componente este durante la primera mitad de la jornada.

Aviso amarillo por lluvias

El aviso estará vigente entre las 9.00 y las 16.00 horas en València y Alicante, y entre las 11.00 y las 18.00 horas en Castellón. A partir de las 18.00 horas, la previsión baja, por lo que la situación tendería a mejorar claramente durante la tarde-noche. A partir de la tarde del sábado, el viento en capas bajas irá girando a ponente de sur a norte, un cambio que favorecerá el cese progresivo de las lluvias en la Comunitat Valenciana.

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El domingo se espera una jornada más tranquila, con menos nubosidad y un ascenso notable de las temperaturas máximas. Aun así, no se descartan precipitaciones débiles en zonas del interior