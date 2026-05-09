Las joyas ocultas de la UPV

La nota de acceso de un grado se establece en función de dos variables: la demanda generada y las plazas disponibles. Solemos pensar que cuanto más alta es la nota, mejor empleabilidad y posibilidades de futuro tiene, pero no siempre sucede así. En la Universitat Politècnica de València (UPV) existen varias titulaciones que rompen con este mito, es decir, tienen prestigio acreditado y, a su vez, son demandadas por el mercado laboral, si bien pasan desapercibidas inmerecidamente y, como consecuencia, tienen notas de acceso asequibles.

La UPV ofrece mucho más que ingenierías y estudios enfocados exclusivamente en el ámbito tecnológico. Por ejemplo, la vocación artística encuentra en el Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales una opción muy interesante. Esta titulación brinda una formación multidisciplinar que abarca la escultura, la pintura y el dibujo, sin obviar el empleo de las nuevas tecnologías o los fundamentos de la Física y la Química aplicados a la conservación del patrimonio artístico.

Museos, instituciones públicas y empresas privadas contratan a este tipo de profesionales responsables no sólo de preservar el patrimonio cultural, sino también de gestionarlo y difundirlo. Igualmente, cabe la posibilidad de ejercer la enseñanza media como docente de dibujo artístico, técnico o artes plásticas.

Cabe mencionar que el alumnado de este grado ayudó a restaurar 340.000 fotografías familiares dañadas por la dana, dentro del proyecto Salvem les Fotos UPV / Recuperar las memorias. Una iniciativa que mereció el agradecimiento de Sus Majestades los Reyes, manifestado en persona con la visita que realizaron a la UPV a principios de este año.

Las puertas de esta especialización, que ofrece 105 plazas de nuevo ingreso en la Facultad de Bellas Artes, se abren a partir de una nota de acceso de 6,5. Una cifra que contrasta con el 8,7 con el que el alumnado valora de media la docencia recibida.

Dos fortalezas muy marcadas

El Grado en Ingeniería Geomática y Topografía es otro caso similar y, en particular, sorprendente. Esta titulación tiene dos fortalezas muy evidentes: es necesaria para acceder a una profesión regulada en los ámbitos de la obra civil y la edificación; y, además, está acreditada internacionalmente con el sello Eur-ACE. Esta certificación oficial garantiza que un título de ingeniería cumple con altos estándares europeos e internacionales.

Por si fuera poco, los resultados de las encuestas de satisfacción son contundentes a la hora de evaluar el nivel docente de este grado. Una vez finalizados sus estudios, nueve de cada diez estudiantes manifiestan que elegirían de nuevo la misma titulación, a lo que hay que añadir que el 96% volvería a estudiarla en la UPV.

Formación para un empleo ‘verde’

La transición hacia una economía descarbonizada que frene los efectos del cambio climático ha impulsado, a escala planetaria, la creación de millones de puestos de trabajo ‘verdes’, es decir, aquellos que contribuyen a preservar o restaurar la calidad medioambiental. En este sentido, tanto el Grado en Ciencias Ambientales, impartido en el campus de Gandia, como el Grado en Ingeniería Ambiental proponen una formación acorde con los tiempos y con el reto de hacer frente al cambio climático.

Las salidas profesionales de ambas titulaciones presentan múltiples opciones tanto en el sector público como en el privado, sin descartar en absoluto los ámbitos educativo e investigador. Así pues, algunas de las responsabilidades que estos grados permiten asumir se centran en la asistencia técnica directa a empresas y organismos, la gestión propia de proyectos o la consultoría en materia ambiental, entre otras funciones. Todas ellas ampliamente demandadas por las sociedades avanzadas y emergentes.

Igualmente, se pueden considerar accesibles en cuanto a nota otros tantos títulos de la UPV, como el Grado en Informática Industrial y Robótica de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, que forma profesionales con alta cualificación en la informatización y robotización de los procesos productivos de la industria inteligente, o el Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, que habilita para ejercer la profesión regulada de ingeniería técnica de Telecomunicación y se imparte en el campus de Gandia. Estas son algunas de las oportunidades más discretas que ofrece la UPV para no perder de vista a la hora de elegir un futuro.