El nuevo líder de Joves Socialistes: "Tenemos que dar la batalla digital a la ultraderecha"

El mensaje con el que llega es claro: mirar al mundo digital, ese espacio que no es físico, pero que Marcos Durà (València, 2000) sitúa como el principal lugar donde dar la "batalla" discursiva frente a la extrema derecha. "La batalla será digital o no será, no podemos quedarnos en el Partido Socialista del siglo XX", expone quien será, a falta de la celebración del congreso en Alcoi a principio de junio donde quede ratificado oficialmente, el próximo secretario general de Joves Socialites del País Valencià, las juventudes vinculadas al PSPV, de quien remarca un proyecto "independiente".

Durà alcanzará el liderazgo de una organización que conoce bien. Empezó a militar en ella en 2018 y en 2024 fue elegido secretario general de Joves en València ciudad además de vicesecretario general de Joves del País Valencià, el número dos de Benja Mompó, a quien sucederá tras cumplir su mandato. Mompó, diputado en las Corts; José Muñoz, actual síndic, o Víctor Camino, en el Congreso, son ex dirigentes de Joves cuyo paso por las juventudes les impulsó a puestos de representación pública, pero Durà rechaza que sea ese el motivo por el que toma su nueva responsabilidad.

"No me presento para optar a un cargo, sino por igual que tampoco se presentaban para ello los anteriores sino lo hacemos por convicción, por defender un proyecto y que Joves sea una galería de ideas", defiende el dirigente juvenil que, no obstante, admite que en esa defensa de luchar por la sociedad "qué mejor que contectar las ideas con las instituciones". "Una cosa va relacionada con la otra, es importante que las juventudes tengan voz en las instituciones", agrega aplaudiendo la labor parlamentaria de sus ya 'mayores'.

El nuevo secretario general de Joves Socialistes Marcos Durà / Levante-EMV

En paralelo a sus avances dentro de Joves, Durà ha participado en la representación estudiantil en la Universitat de València dentro del sindicato Saó, vinculado a la organización socialista, donde ha sido claustral, vicesíndic de Greuges y delegado de la rectora para los estudiantes. "Es la escuela política donde más me he forjado", cuenta, donde ha tenido que gestionar la postdana, la acampada por Palestina o la situación de estudiantes iraníes. En la UV se graduó en Matemáticas, allí cursó un Máster en bioestadística y ahora oposita para el Cuerpo Superior de Estadística del Estado.

Las pruebas para su futuro laboral coinciden con el proceso orgánico en Joves donde no ha contado con candidatura alternativa lo que da por hecha su elección. Al frente de la organización llama a dar la batalla en el mundo digital donde la extrema derecha se mueve como pez en el agua. "Hay que hacer nuestras ideas accesibles a través de las redes sociales, tenemos que desmentir los bulos y combatir los discursos vacíos que propaga la ultraderecha, no podemos quedarnos en el PSOE del siglo XX", explica Durà.

"Ser más valientes"

Este punto es determinante para rechazar "el tópico" de que la gente joven es de extrema derecha. "El problema es que les llega muy fácil el mensaje, pero en julio de 2023 se mostró que no eran mayoría porque el más votado fue el PSOE", recuerda al tiempo que desgrana entre los objetivos lograr conectar con influencers que aunque no sean del partido ni de Joves sí tengan ideas progresistas con las que hay que "llenar" las redes.

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Y si algo aparece en la agenda joven es la vivienda. Sobre ella, destaca que el Gobierno central ha estado "trabajando al respecto", pero que se trata de un "problema estructural tan grande" y donde los gobiernos autonómicos le están "poniendo trabas" que aunque su intención es "positiva", al final "se está quedando corto". ¿En qué? En más parque de vivienda pública, en regular prácticas especulativas y en frenar los pisos turísticos, señala. De ahí que el papel de Joves sea pedir al Gobierno "ser más valientes" y ejercer de "escuela de ideas". Su camino para lograr esa meta empieza ahora.