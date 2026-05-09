Origen del hantavirus: por qué se llama así y qué relación tiene con Corea

El hantavirus no es un virus único, sino un grupo de virus zoonóticos asociados principalmente a roedores. Su nombre tiene un origen geográfico e histórico: procede del río Hantan, en Corea del Sur, una zona vinculada a los primeros grandes brotes estudiados de la enfermedad durante la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953.

La denominación se consolidó después de que investigadores identificaran el agente responsable de una fiebre hemorrágica que afectó a miles de soldados de Naciones Unidas desplegados en la península coreana. Según revisiones médicas, durante aquel conflicto se registraron alrededor de 3.000 casos entre tropas estadounidenses y de la ONU, una epidemia que durante años fue conocida como fiebre hemorrágica coreana.

Por qué se llama hantavirus

El término hantavirus deriva del virus Hantaan, bautizado en referencia al río Hantan. La diferencia entre “Hantan” y “Hantaan” responde a la transliteración del coreano utilizada en la literatura científica original. Ese primer virus identificado dio nombre posteriormente al conjunto de virus relacionados.

El hallazgo fue clave para explicar una enfermedad que durante décadas había desconcertado a médicos militares y epidemiólogos. El virus fue vinculado a roedores silvestres, especialmente al ratón de campo rayado en Asia, y permitió entender que el contagio humano se producía por exposición a secreciones, orina o excrementos de animales infectados.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

La Organización Mundial de la Salud describe los hantavirus como virus de la familia Hantaviridae, dentro del orden Bunyavirales. Cada tipo suele estar asociado a una especie concreta de roedor reservorio, que puede portar el virus de forma persistente sin mostrar enfermedad aparente.

En humanos, la infección se produce sobre todo al inhalar partículas contaminadas procedentes de orina, heces o saliva de roedores infectados. También puede ocurrir por mordeduras, aunque esta vía es menos común. Actividades como limpiar espacios cerrados y poco ventilados, trabajar en entornos rurales o entrar en lugares infestados por roedores aumentan el riesgo de exposición.

Dos grandes formas de enfermedad

Los hantavirus pueden causar dos síndromes principales. En Europa y Asia se asocian sobre todo a la fiebre hemorrágica con síndrome renal, mientras que en América pueden provocar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una forma grave que afecta a los pulmones y al sistema cardiovascular.

La mayoría de los contagios no se transmiten de persona a persona. Sin embargo, algunas variantes americanas, como el virus Andes, han demostrado capacidad limitada de transmisión entre humanos en situaciones de contacto estrecho y prolongado, algo considerado excepcional por las autoridades sanitarias.

Edición: Esteban San Canuto

Un virus antiguo

Aunque el nombre del hantavirus está ligado a Corea, estos virus no se limitan a Asia. Hoy se han identificado hantavirus en distintas regiones del mundo, con reservorios animales y variantes diferentes según el continente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan que los hantavirus presentes en el hemisferio occidental pueden causar síndrome pulmonar por hantavirus, mientras que otros tipos, frecuentes en Europa y Asia, se relacionan con cuadros renales.

El interés público por el hantavirus suele aumentar cuando se notifican brotes o casos graves, pero los expertos insisten en que la prevención se centra en evitar el contacto con roedores y sus excretas, ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos y no barrer en seco zonas potencialmente contaminadas.

Noticias relacionadas

Primer fallecido

El primer fallecido, un hombre holandés, murió a bordo del crucero el pasado 11 de abril y su cuerpo fue desembarcado en la isla británica de Santa Elena el 24 de abril. El 27 de abril, su esposa, también de nacionalidad holandesa, fue trasladada a un hospital en Johannesburgo donde también falleció. La empresa neerlandesa añadió que "por el momento, no se ha confirmado que estas dos muertes estén relacionadas con la situación médica actual a bordo".