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El PSPV mira a 2027...desde 2024

Valencia. Congreso nacional del PSPV PSOE Diana Morant, Ximo Puig, Arcadi España, Pilar Bernabé, Leire Pajín, VLC

Valencia. Congreso nacional del PSPV PSOE Diana Morant, Ximo Puig, Arcadi España, Pilar Bernabé, Leire Pajín, VLC / JM LOPEZ / LEV

Redacción Levante-EMV

València

El PSPV quiso activar este sábado el 'modo elecciones' y poner el partido ya rumbo a los comicios de 2027, para los que queda poco más de un año. Sin embargo, esa distancia hasta las urnas parece ser relativa al menos para el secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicent Mascarell, quien involuntariamente alargó ese período hasta las urnas.

El número dos de Diana Morant tuvo un pequeño lapsus durante la lectura del acta de constitución del Comité Nacional, que fechó en el "9 de mayo de 2024", retrotrayendo al auditorio a inicios de la legislatura. "Las cosas del directo", justificó Mascarell tras el desliz, que generó risas entre los asistentes.

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