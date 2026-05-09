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Las tormentas de granizo descargan en la Comunitat Valenciana

Las tormentas han dejado granizo en las comarcas alicantinas, en general de tamaño pequeño, y en Orihuela ha habido mucha actividad eléctrica

Imagen de archivo del granizo en la Comunitat Valenciana

Imagen de archivo del granizo en la Comunitat Valenciana / Agustí Perales Iborra

J. Roch

València

La Comunitat Valenciana vive este sábado una jornada de inestabilidad marcada por las tormentas, las lluvias localmente fuertes y la caída de granizo en varias zonas después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activara el aviso amarillo en buena parte del territorio con acumulaciones previstas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

La Aemet ha informado de que las tormentas formadas en la provincia alicantina avanzan hacia el norte con intensidad fuerte y, de forma local, acompañadas de granizo. Hasta pasado el mediodía también permanece activo el aviso amarillo en el litoral norte de València, el interior sur de València.

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El granizo

Pero en el interior de Alicante y el litoral sur de Alicante, hay precipitaciones que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y algunas tormentas van acompañadas de granizo menudo, especialmente en el litoral norte, el interior y el litoral sur.

El episodio se produce en una jornada en la que prácticamente todo el territorio valenciano permanece en aviso amarillo, riesgo bajo, por lluvias que pueden dejar entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Aemet se ha hecho eco este sábado de informaciones que apuntan a la caída de granizo en comarcas alicantinas, en general de tamaño pequeño. En Orihuela, además, se ha registrado mucha actividad eléctrica asociada a las tormentas.

El aviso amarillo por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora afecta al litoral sur de València y al litoral norte de Alicante. En estas zonas, las precipitaciones podrían acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas y estar acompañadas de tormenta. El fin de la alerta está previsto a las 15.59 horas de este sábado.

Aviso amarillo

Hasta esa misma hora también permanece activo el aviso amarillo en el litoral norte de València, el interior sur de València, el interior de Alicante y el litoral sur de Alicante, donde se esperan precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. En la provincia de Alicante no se descartan tormentas con granizo menudo.

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La evolución de las tormentas, con desplazamiento de sur a norte, mantiene la atención en las próximas horas sobre las comarcas del litoral y del interior, donde los chubascos pueden descargar con intensidad en intervalos cortos de tiempo.

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