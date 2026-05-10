La conselleria atiende a más de 6.000 mujeres y niñas, víctimas de trata y prostituidas en la C. Valenciana

La Generalitat Valenciana realiza el Programa Alba, que en 2025 atendió a 6.035 mujeres víctimas de trata y explotación sexual, lo que significa un 37% más que el año anterior y un 142,6% más que hace dos años ya que en 2023 la atención fue de 2.487 mujeres. "Estas cifras demuestran la urgencia en la actuación". Así lo aseguró la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, tras presentar la I Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana 2026-2027 y destacar que, con la puesta en marcha de este programa, el Consell "ofrece respuestas, recursos y soluciones", ya que se dota a la Comunitat Valenciana de una hoja de ruta "clara, rigurosa y eficaz para prevenir, detectar, proteger, asistir y reparar a las víctimas".

La vicepresidenta destacó que esta iniciativa responde al compromiso de la Generalitat con la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, y con la construcción de una sociedad "más justa, más segura y libre", y lo hizo acompañada por la secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzá, y el comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño. A la presentación también asistieron representantes de las entidades participantes en el Programa Alba y las organizaciones que han colaborado en la elaboración de la estrategia.

La Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana 2026-2027 cuenta con un presupuesto estimado de 5.931.633,48 millones de euros y tiene como objetivo prevenir, detectar, combatir y erradicar el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana, y garantizar la protección integral de los derechos de las víctimas.

Participación de 24 entidades

Para su implementación, la conselleria cuenta con la participación de 24 organizaciones e instituciones que trabajan específicamente en la lucha contra la violencia sobre la mujer ya que "resultan fundamentales" por ser, en muchas ocasiones, el primer contacto con la víctima. En este sentido, Camarero aseguró que esta estrategia "nace del diálogo y la escucha y está profundamente conectada con el territorio”.

La I Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana 2026-2027 se articula en torno a seis ejes de acción: la prevención y sensibilización; la detección, protección y asistencia integral; la cooperación internacional; la colaboración institucional; la persecución del delito; y la gobernanza y evaluación de las políticas públicas.

Para ello, se pondrán en marcha una serie de medidas entre las que se encuentran formar a los profesionales y sensibilizar a la sociedad; combatir la normalización de la explotación; detectar antes y proteger mejor, mediante protocolos homogéneos, atención especializada y recursos adaptados, también para las menores.

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Otras de las líneas de actuación que se contemplan son coordinar mejor a todas las administraciones y entidades implicadas; perseguir con mayor eficacia a quienes se lucran con la explotación y evaluar cada paso, con transparencia, rigor y participación.