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Economía circular y descarbonización industrial protagonizarán el VIII Ecoforum de la Comunitat Valenciana

Representantes institucionales, expertos y empresas del sector abordarán el próximo 12 de mayo los desafíos de la movilidad sostenible, la gestión avanzada de residuos y la electrificación de la industria

El Salón Moll de Costa en el Grau de Castelló volverá a ser el punto de encuentro en el VIII Ecoforum CV.

El Salón Moll de Costa en el Grau de Castelló volverá a ser el punto de encuentro en el VIII Ecoforum CV. / Gabriel Utiel

Yolanda Peris

Castellón

La sostenibilidad, la economía circular y la descarbonización volverán a situarse en el centro del debate institucional y empresarial con la celebración de la VIII edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana, que tendrá lugar el próximo martes 12 de mayo en el Salón Moll de Costa en el Grau de Castelló. El encuentro, organizado por Prensa Ibérica Comunitat Valenciana -Mediterráneo, Levante-EMV e Información-, reunirá a representantes de las administraciones públicas, expertos y responsables de empresas vinculadas a la gestión ambiental, la energía y la movilidad sostenible.

La jornada arrancará a primera hora con la recepción de autoridades y contará con la apertura institucional del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, tras las intervenciones iniciales del director del diario, Ángel Báez, y del concejal de Relaciones Institucionales y portavoz del Gobierno Municipal de Castelló, Vicent Sales.

Uno de los platos fuertes del foro será la conferencia inaugural de Manuel Maqueda, profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa de la Universidad de Harvard, quien abordará los desafíos y oportunidades de la transición hacia modelos económicos más sostenibles y regenerativos.

Manuel Maqueda.

Manuel Maqueda. / Agencia EFE

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El programa incluirá, además, dos mesas redondas centradas en algunos de los principales retos medioambientales actuales. La primera, bajo el título Economía circular industrial: del residuo al recurso. La gestión avanzada de los recursos, analizará nuevas estrategias de valorización y tratamiento de residuos industriales. Estará moderada por el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, y contará con la participación de Fernando Albarrán, director técnico de Reciplasa; Javier Seoane, director general de Tetma; y un representante del Grupo FCC.

Tras la pausa café, la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti, protagonizará en el Ecoforum un coloquio centrado en las políticas ambientales y los retos de sostenibilidad a los que se enfrenta la Comunitat Valenciana.

Enlace de inscripción a la jornada del próximo 12 de mayo

La segunda mesa redonda abordará el papel del transporte y la movilidad sostenible en la descarbonización de la logística, con representantes de PortCastelló, el Aeropuerto de Castellón y el Ayuntamiento de Castelló.

Recta final del encuentro

La octava edición del foro concluirá con dos coloquios centrados en la electrificación industrial y la gestión de residuos. El primero contará con la participación de Ibán Molina, delegado institucional de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, bajo el título La electrificación en la industria, mientras que el segundo tendrá como protagonista al presidente de Reciplasa, Sergio Toledo. El cierre institucional correrá a cargo del diputado provincial de Régimen interior, Recursos Humanos, Patrimonio y Residuos, Ximo Llopis.

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Con esta octava edición, el Ecoforum de la Comunitat Valenciana consolida su papel como espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos ambientales, energéticos y logísticos que marcarán el futuro del territorio valenciano.

Programa oficial del VIII Ecoforum de la Comunitat Valenciana

09.15 horas

Apertura de puertas y recepción de autoridades.

09.30 horas

Saludo inicial a cargo del director del ‘Mediterráneo’, Ángel Báez.

09.35 horas

Saludo de bienvenida por parte del concejal de Relaciones Institucionales y portavoz del Gobierno Municipal de Castelló, Vicent Sales.

09.45 horas

Apertura institucional a cargo del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

09.55 horas

Conferencia 1, a cargo de Manuel Maqueda, profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa de la Universidad de Harvard.

10.30 horas

Mesa redonda 1. ‘Economía circular industrial: del residuo al recurso. La gestión avanzada de los recursos’.

11.15 horas

Pausa-café.

11.40 horas

Coloquio 1 con Sabina Goretti, secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio.

12.00 horas

Mesa redonda 2. ‘Transporte y movilidad sostenible: el reto de descarbonizar la logística’.

12.35 horas

Coloquio 2 con Ibán Molina, delegado de Iberdrola para la Comunitat Valenciana: ‘La electrificación en la industria’.

12.50 horas

Coloquio 3 con Sergio Toledo, presidente de Reciplasa.

13.10 horas

Cierre a cargo de Ximo Llopis, diputado provincial.

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