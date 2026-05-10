Educación pide a los sindicatos "no boicotear" los servicios mínimos durante la huelga

El número dos de la Conselleria de Educación, el secretario autonómico Daniel McEvoy, ha reclamado a los sindicatos convocantes de la huelga indefinida que arranca este lunes en la C. Valenciana que "no intenten boicotear" los servicios mínimos decretados por motivo de esta protesta, en especial en segundo de bachillerato, el curso que más preocupa por la cercanía de las pruebas de acceso a la universidad.

McEvoy ha mostrado confianza en que "se cumplan" esos servicios mínimos, que según ha dicho se han fijado "con el objetivo principal de no perjudicar a los más débiles, que en este caso son los alumnos de segundo de bachillerato, que se juegan sus pruebas de acceso a la universidad", ha señalado en unas declaraciones remitidas por la conselleria a los medios de comunicación.

El número dos de Mari Carmen Ortí ha dicho estar "seguro" de que el profesorado será "responsable" y "estará a la altura de las circunstancias, como siempre". Pero ha querido apelas también a las fuerzas sindicales "para que no intenten boicotear los servicios mínimos".

Esos servicios mínimos ha sido otro motivo que ha enfrentado estos días previos a la huelga a Educación y a los sindicatos, que consideraron abusiva la primera propuesta de la Generalitat, que planteaba horarios del 100 % al profesorado de ese último curso. La segunda, que pasaba por que los docentes acudan solo a las evaluaciones, fue considerada incluso "más restrictiva".

El sindicato mayoritario, Stepv, ha recurrido ante el TSJCV el último planteamiento de Educación y este domingo ha distribuido entre sus afiliados un modelo de reclamación con el que exige a la conselleria la concreción de hasta dónde deben llegar esos servicios mínimos a partir de este lunes.

Pese a que apenas ha habido acercamientos entre las partes durante esta última semana, McEvoy ha asegurado que el Consell está "abierto a negociar" y a mantener las reuniones que los sindicatos "consideren oportunas". Sin embargo, ha lamentado que tres de los sindicatos, "Stepv, UGT y CC OO, no quisieron negociar" en el último encuentro ningún otro tema más allá del salarial.

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"Se puso sobre la mesa la cuestión salarial con una primer oferta" y estos sindictos "se marcharon sin escuchar propuestas" sobre otras de sus reivindicaciones, como la reducción de la burocracia, ha explicado el secretario autonómico.