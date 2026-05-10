La segunda PCR de la mujer ingresada en Alicante da también negativo en hantavirus

Negativo, de nuevo. Ese ha sido el resultado de la segunda PCR realizada a la mujer de 32 años ingresada en el hospital Sant Joan de Alicante, como caso sospechoso del hantavirus. Los análisis del Centro Nacional de Microbiología han ratificado las conclusiones de la primera prueba y, por tanto, se confirma que, por el momento, la alicantina no ha contraído la enfermedad. Finalmente, después de un cambio de decisión del Ministerio de Sanidad, realizará la cuarentena en el hospital donde esta ingresada. Esta modificación en la hoja de ruta ha sido notificada a la Generalitat esta mañana que, desde entonces, se prepara para atender a la alicantina durante la cuarentena.

Siguiendo el protocolo, se le volverá a realizar una tercera PCR en 48 horas y, hasta entonces, la mujer continuará en aislamiento en la habitación con presión negativa del hospital. Una vez conocidos los resultados de este tercer análisis, el Ministerio y la Conselleria realizarán una valoración conjunta.

La Conselleria de Sanidad remitió el domingo de madrugada la segunda muestra al centro madrileño, donde se recepcionó en plena noche. Los resultados han llegado, por tanto, en menos de 24 horas, como ya ocurrió con la primera muestra. En las dos ocasiones, el plazo ha sido mucho menor del máximo anunciado por el Ministerio, que lo estipulaba en 48 horas.

La llegada de los 14 pasajeros españoles del MV Hondius a la base aérea madrileña de Torrejón, en imágenes / Moncloa

Ingresada desde el viernes

El ingreso de la paciente en el hospital de Sant Joan se produjo el viernes y llegó allí trasladada por una ambulancia desde su casa con todos los mecanismos de seguridad establecidos: la afectada estaba aislada en todo momento dentro de una cápsula de presión negativa para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales. Una vez en el centro hospitalario fue llevada a la habitación correspondiente por un circuito seguro y aislado.

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La ingresada en Alicante es una pasajera que viajaba en el avión al que debía subirse la paciente que falleció en Johannesburgo tras viajar en el crucero MV Hondius y contraer el virus. En principio, el único síntoma compatible con la enfermedad era la tos, una insuficiencia respiratoria leve. Desde entonces, su estado se ha mantenido estable y no se han desarrollado nuevos síntomas.