Los regadíos tradicionales de Segorbe y entorno: Río Palancia y manantiales

En la comarca castellonense del Alto Palancia hallamos sectores diferenciados vinculados a sistemas de regadío tradicional. En el sector septentrional se halla la Sierra de Espadán, que es una sierra rica en aguas, con numerosos pequeños y medianos sistemas de regadío. Del valle del Palancia, destacan las cubetas de Viver y de Segorbe, que son lugares de abundantes manantiales. Éstos, y no el río Palancia, son la causa de que en el valle se concentre un mayor número de núcleos de población. En consecuencia, el Palancia es el eje vertebrador de la comarca, pero desde el punto de vista del regadío tradicional, no es el origen de los sistemas, sino un elemento más.

El Palancia es el eje hidrológico que vertebra esta comarca, así como la contigua del Camp de Morvedre. Se trata de un río mediterráneo, con una cuenca de unos 900 km2. El caudal se incrementa rápidamente en la cuenca alta gracias a las aportaciones de los numerosos manantiales de la cubeta de Viver y a los sobrantes de los sistemas de riego de manantial.

El regadío histórico de Segorbe y municipios próximos

En el Alto Palancia las claves del regadío tradicional son claramente geológicas. Nos encontramos en una comarca con unos materiales calcáreos predominantes, una tectónica de hundimiento que facilita la concentración de las aguas subterráneas y la presencia de los materiales plásticos e impermeables del Keuper.

Segorbe y su huerta.Foto Estepa / Foto Estepa.

En la cubeta de Segorbe se localiza una interesante unidad paisajística basada en el regadío tradicional, el cual está integrado por los regadíos de Segorbe y los municipios de Navajas, Altura, Geldo y Castellnovo. Dicho regadío está estructurado en catorce azudes, ocho en el río Palancia, cuatro en el río Chico, y dos en el barranco Hondo; y en cuatro manantiales.

Al pie del umbral del embalse de Regajo, en la cubeta de Segorbe, hay gran sector de surgencias de acuíferos calcáreos. Las manifestaciones más importantes son las numerosas fuentes, algunas de abundante caudal, que hay en las inmediaciones de Navajas, y el gran manantial de la Virgen de la Esperanza. El más bajo de estos grandes manantiales es la fuente de los 50 caños, en Segorbe.

Las modalidades de los sistemas de regadío

Se diferencian dos tipos de sistemas. Por una parte, los de "manantial-balsas", como el del gran sistema del Manantial de la Esperanza y otros medianos (Fte. del Gallo, en Peñalba, Fte de la Mina en Castelnovo). El afloramiento de aguas subterráneas se produce de modo muy concentrado en el Manantial de la Esperanza y en menor medida en la Fuente de los Baños.

Segorbe, huerta y castillo. / Foto Estepa.

En Altura no disponen de un gran manantial constante, pero sí un tipo de pequeños sistemas basados en galerías drenantes (Mina y presa de San Juan, Mina del Plano, Mina de la Fte. del Berro...). Por otra parte, los pequeños y medianos sistemas de azudes del río Palancia.

Los regadíos de manantiales

a.Sistema tradicional de regadío del Manantial de la Esperanza

La dimensión del sistema tradicional del riego de la Esperanza abarca los municipios colindantes de Navajas, Altura y Segorbe; cada uno de ellos cuenta con una derivación principal. El primero de los municipios citados, dispone del Brazo de Navajas. En el caso de Altura se destina la Acequia de la Franqueza. En Segorbe, el sistema de regadío de la Esperanza se distribuye por El Brazal, Rando, Chopo, y Tejería.

Manantial de la Esperanza. Navajas. / Foto Estepa

b.Sistema tradicional de regadío de la Fuente del Berro

En la cola del barranco de San Antón se localiza la Fuente del Berro, origen del sistema de riego. El sistema tradicional del Berro se dedica íntegramente al alumbramiento de las tierras de la localidad de Altura, distribuidas por la Acequia de Pinarejo en su mayor parte, y la Acequia del Montecico.

c.Fuente del Gallo. Facilita el riego de mayor extensión del municipio de Castellnovo, pues bonifica una decena de partidas.

Los regadíos de azudes en el regadío

En el río Palancia hallamos los azudes de la Barchilla, de Amara Baja, del Censal, del Sargal, azud de Artel 3, azud de Torcas y de Vallet. En el barranco Hondo se localizan los azudes de la Fuente de San Antón y el del Cascajo. Finalmente, en el río Chico, se encuentran los azudes de la Acequia de Arriba, el del Lugar, el del Artel 1, y el del Artel 2.

Fuente de los 50 Caños de Segorbe. / Foto Estepa.

Río Palancia. La acequia Nueva deriva del azud de la Barchilla, en término de Navajas, construido a principios del siglo XV. Es un sistema de gran importancia que riega varias partidas de Segorbe y Geldo. Recibe los aportes de las numerosas ramificaciones del Manantial de la Esperanza.

La acequia del Censal riega por la margen derecha del Palancia, y después de 3 km, desagua en la acequia del Sargal. La acequia del Sargal discurre entre Segorbe y Geldo, por la margen derecha del Palancia, y derrama en el barranco de la Fuente. La acequia de Artel Tercero deriva del azud homónimo, próximo a la confluencia del río Chico con el Palancia. Riega, por la margen izquierda, tierras del término de Geldo. La acequia de Torcas deriva por la derecha del río Palancia, riega partidas de la aldea de Villatorcas, y desagua en el propio río. La acequia de Vallet deriva por la izquierda, aguas abajo del azud de Torcas, riega tierras meridionales de Castellnovo, y se adentra en el término de Soneja.

Río Chico. El azud del Lugar, en término de Vall de Almonacid, permite la derivación de dos acequias, la de Amara Alta, por la derecha, y la del Lugar, por la izquierda. La acequia de Arriba de Castellnovo deriva del Azud Nuevo, por la margen izquierda, y se dirige a balsa Molinete y derrama en la acequia de Abajo. La acequia de Artel Primero deriva por la izquierda, riega terrenos de Segorbe, y derrama en la acequia Artel Segundo. La acequia de Artel Segundo, también discurre por la izquierda del río Chico, y vierte en el río Palancia.

BIBLIOGRAFÍA

-Los paisajes de regadío del Alto Palancia. Sistemas y elementos hidráulicos (2005). Colección Regadíos Históricos Valencianos. DGPC-GVA. Dirección: Jorge Hermosilla.

- Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT-GVA. Dirección: Jorge Hermosilla.