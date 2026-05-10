Sanidad remite al Centro Nacional de Microbiología una segunda muestra de la mujer ingresada en Alicante con sospecha de hantavirustras

La Conselleria de Sanidad ha remitido al Centro Nacional de Microbiología una segunda muestra de la mujer ingresada en Alicante con sospecha de hantavirus para la realización de una nueva PCR.

Los resultados

Según han informado fuentes sanitarias, la muestra de la que se ha convertido en la primera hospitalizada como sospechosa en España ya ha sido recepcionada esta madrugada por el centro de referencia, donde será analizada para confirmar o descartar la presencia del virus, y en las próximas horas se sabrán los resultados.

El envío forma parte del protocolo de confirmación diagnóstica activado tras detectarse la sospecha clínica en la paciente, que permanece ingresada en el hospital de San Joan de Alicante.

Dos ambulancias en el hospital Sant Joan de Alicante en una imagen de archivo / Levante-EMV

El diagnóstico

Sanidad se mantiene a la espera de los resultados de la prueba, que permitirán concretar el diagnóstico y determinar las actuaciones sanitarias que correspondan en función de la evolución del caso.

De acuerdo con el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, si la primera PCR resulta negativa, la prueba se repetirá 24 horas después de la confirmación del resultado. En caso de que esa segunda PCR también sea negativa, la paciente pasará a ser considerada contacto en cuarentena y será trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

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Por el contrario, si la PCR resulta positiva, la mujer será evacuada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital La Fe de València.