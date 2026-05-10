El sol regresa a la Comunitat Valenciana tras los avisos amarillos por granizo y tormentas

Las intensas lluvias del sábado registradas en la Comunitat Valenciana, que dejaron acumulados de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora en algunos puntos, dan paso a un domingo tranquilo, metereológicamente hablando, con cielos despejados y temperaturas en ascenso, aunque no se descartan precipitaciones débiles en zonas del interior. En València estará despejado por la mañana, mientras que por la tarde estará más nublado.

El tiempo da una tregua para el domingo y permitirá poder celebrar los actos en honor a la Virgen de los Desamparados tal y como estaban previstos por la mañana, a pesar de que por la tarde en València, hay una probabilidad de lluvia de un 45%, según las previsiones de AEMET, lo que podría deslucir la procesión. Eso no quita que la peregrinación de madrugada hasta la plaza de la Virgen para rendir tributo a la Geperudeta pueda discurrir con normalidad y sin necesidad de llevar paraguas.

En Castellón también podrán disfrutar de un día de sol y playa, casi veraniego, por la mañana, aunque las nubes aparecerán a media tarde, al igual que ocurrirá en Alicante, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En general, en toda la Comunitat Valenciana el cielo estará poco nuboso con evolución diurna, con temperaturas mínimas en ligero ascenso, con los 17 grados de Alicante, y máximas sin cambios significativos, hasta los 28 que se alcanzarán en València, y que invitan a disfrutar de las terrazas y el aire libre. El viento será de componente oeste, de flojo a moderado.

Alerta amarilla por lluvias

Esta calma llega después de un sábado marcado por la alerta amarilla por lluvias en la mayor parte de la Comunitat Valenciana, que tuvo su mayor repercusión en el litoral sur de Valencia donde se registró una precipitación acumulada en una hora de hasta 30 litros por metro cuadrado. También fueron cuantiosas las lluvias en municipios de la provincia, con un acumulado en Estubeny de 50.6, y Barx y Xàtiva, que registraron 42 milímetros, mientras que en Simat de la Valldigna dejaron 40.4.

En la provincia de Alicante las lluvias descargaron fuerte en Elx con un acumulado de 27.7, Polinyà de Xúquer con 26 y Miramar con 25. También en Alicante, las tormentas de la mañana presentaron bastante actividad eléctrica, dejando a su paso chubascos intensos y granizadas puntuales en algunos municipios. La tónica general de la jornada estuvo marcada por la nubosidad durante buena parte de la mañana, aunque las precipitaciones tendieron a remitir por la tarde.