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Comité Nacional del PSPV

Víctimas de la dana, al PSPV: "Gracias por tendernos la mano y no morderla como hacen otros"

Carmina Gil, de la Asociación de Víctimas Mortales 29-O, reclama la retirada del aforamiento a Mazón y pide a la sociedad valenciana "apoyo hasta el final" durante el Comité Nacional de los socialistas valencianos

Valencia. Congreso nacional del PSPV PSOE Diana Morant, Ximo Puig, Arcadi España, Pilar Bernabé, Leire Pajín, VLC

Valencia. Congreso nacional del PSPV PSOE Diana Morant, Ximo Puig, Arcadi España, Pilar Bernabé, Leire Pajín, VLC / JM LOPEZ / LEV

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

La 'casa del poble' de UGT reunió este sábado a los principales dirigentes del PSPV. Acudieron entre otros muchos el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, la delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, las eurodiputadas Leire Pajín y Sandra Gómez, diputados en el Congreso y en las Corts, senadores, líderes provinciales, alcaldes...

Y también agentes de la sociedad civil, que tuvieron voz en la cita para ilustrar el deseo del PSPV de "abrirse a la sociedad". Varios colectivos "agraviados" por el actual Consell de Juanfran Pérez Llorca asistieron al Comité Nacional, encabezados por representantes de las principales asociaciones de víctimas de la dana. Al inicio del acto recibieron una emotiva ovación por parte del auditorio, lleno hasta la bandera. También fueron jaleados un grupo de docentes, a las puertas del inicio de una huelga indefinida en Educación.

Carmina Gil, vicepresidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, tomó la palabra tras la constitución del comité. Subió al estrado junto a Mariló Gradolí, presidenta de Víctimas Dana 29-O, otro de los principales colectivos de damnificados.

Valencia. Congreso nacional del PSPV PSOE Diana Morant, Ximo Puig, Arcadi España, Pilar Bernabé, Leire Pajín, VLC

Valencia. Congreso nacional del PSPV PSOE Diana Morant, Ximo Puig, Arcadi España, Pilar Bernabé, Leire Pajín, VLC / JM LOPEZ / LEV

Gil agradeció el gesto de abrir el comité a la sociedad: "Gracias por darnos voz, por tender la mano y no moderla como hacen otros. Estamos aquí como vamos a cualquier espacio que nos da voz, espacios que otros nos niegan y voces que otros quieren callar", señaló en evidente alusión al Consell.

Contra el aforamiento de Mazón

Las críticas fueron dirigidas contra Carlos Mazón tanto por la gestión de la emergencia como por el trato a los colectivos de víctimas --"primero fuimos ignoradas y luego insultadas", lamentó-- pero también contra Juanfran Pérez Llorca. Al sucesor de Mazón le reprochó que mantenga al expresident "ocupando un cargo sin cargas, con buen sueldo y privilegios pero sin obligaciones".

Gil volvió a reclamar la retirada del aforamiento a Mazón. "No puede ser un escudo donde esconderse para no ir a declarar" ante la jueza, dijo antes de pedir a las Corts seguir los pasos de la UE y "suspender la inmunidad" del expresident "para que ese personaje que ha destrozado miles de vidas y no va a trabajar pierda el aforamiento".

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Más de año y medio después de la tragedia, y con las movilizaciones contra el expresident perdiendo fuelle tras varias convocatorias históricas, Gil lanzó una petición a la sociedad valenciana para que su lucha no caiga en el olvido: "Pedimos que el apoyo de la sociedad valenciana, que hemos tenido desde el primer minuto, continúe hasta el final, hasta que veamos a Mazón y al Consell ante la justicia. Consell dimisió y Mazón a prisió", concluyó.

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