NO PREOCUPA EL CAMBIO CLIMÁTICO

En una conferencia sobre el problema de la vivienda en España, el ponente mostraba la encuesta del CIS del pasado mes de abril sobre los grandes problemas de la sociedad española. Por este orden, son los siguientes: la vivienda, los problemas de índole económica, el paro, la falta de acuerdo en la política, la inmigración, la sanidad. La vivienda ocupa, sin duda, el primer lugar y se ha convertido en una cuestión de emergencia nacional. En este listado, como vemos, falta toda mención a cuestiones ambientales, al cambio climático en particular. Vemos acciones destacadas en defensa de esta cuestión, celebraciones del día de la Tierra o de apagones de alumbrado en recuerdo de la necesidad de reducir consumo y emisiones. Pero, la cruda realidad es que el cambio climático no forma parte del abanico de grandes cuestiones de preocupación social y acción publica. Es sintomático observar que, en momentos de crisis económica, como el ocurrido tras el 2008, pero también en momentos de bonanza, como el boom inmobiliario de principios de siglo o como el actual, las cuestiones ambientales dejan de ser una preocupación para la población. De manera que el medio ambiente o el cambio climático en concreto solo preocupa a escasas capas de nuestra sociedad. El interés por estas cuestiones tan solo repunta momentáneamente cuando se presenta un problema, como la DANA, como los temporales de este invierno. Poco más. El cambio climático no es una manifestación catastrófica inmediata, no se considera un problema material, como sí lo es la vivienda o la falta de trabajo. De ahí la dificultad de mantener la atención sobre este riesgo silencioso. Para contrarrestar esta tendencia, esta percepción social, está la actuación de los gobiernos y el mantenimiento de acciones ciudadanas de concienciación continuada. Y ahora vemos que en varios territorios españoles los acuerdos de gobierno eliminan incluso la acción climática de sus programas. Y la actuación social ha perdido fuelle en los últimos años. Aquella esperanza de las manifestaciones de jóvenes contra el cambio climático y el deterioro ambiental de hace unos años, ya no está. Lamentablemente, a la sociedad española no le preocupa el cambio climático. Es un problema serio.