Anestesistas y cirujanos de 6 hospitales se niegan a hacer cirugías por la tarde para reducir las listas de espera

Anestesistas y cirujanos de seis hospitales valencianos rechazan participar de forma voluntaria en las cirugías que se realizan por las tardes, dentro del programa de autoconcierto, con el objetivo de reducir la demora en las listas de espera. Así lo han comunicado a la gerencia de sus centros a través de diferentes escritos, uno por cada servicio y hospital, con los que reivindican una mejora de sus condiciones laborales a la Conselleria de Sanidad y se muestran abiertos "al diálogo" y dispuestos "a colaborar en la búsqueda de soluciones reales".

Según ha podido saber Levante-EMV, por el momento, son nueve los servicios que han mostrado su rechazo a participar en el programa voluntario de seis hospitales diferentes: el General, el Doctor Peset, el Arnau de Vilanova y La Fe de València; el de la Ribera en Alzira y el de La Plana en Vila-real. El servicio de Anestesia y Reanimación de todos ellos se han sumado a la iniciativa; son los facultativos imprescindibles para cualquier cirugía que requiera sedación. Además de ellos, participan en la protesta los cirujanos de Ortopédica y Traumatología de la Ribera, los de General y Digestiva del General de València y los de Otorrinolaringología de este último centro.

El programa de autoconciertos está "bajo mínimos", como contaba este periódico el pasado lunes y, desde su vuelta en enero, se ciñe a cirugías concretas y complejas de unas pocas especialidades. Sin embargo, la decisión de este grupo de anestesistas y cirujanos puede contribuir a agrandar la demora de las listas de espera que, en la actualidad, tienen a más de 72.000 valencianos y valencianas esperando pasar por el quirófano. En junio, con la nueva actualización de las cifras, se verá el impacto de la huelga de médicos que, hasta el momento, ha cancelado cerca de 3.000 cirugías.

¿Cuánto peso tienen las llamadas peonadas en la actividad quirúrgica de la sanidad pública? En 2024, representaron el 11,53 % de todas las cirugías realizadas; fueron 41.110 de 356.582 que no se hubiera hecho sin la voluntariedad de los sanitarios, aunque estos cobran una retribución adicional por participar en el programa. Es una cifra similar a la de 2023, 42.755 o el 11,61 % del total de 368.171 intervenciones. En los dos años anteriores, el peso fue menor: del 9,55 % en 2022 con 33.058 procedimientos y del 7,14 % en 2021 y 22.069.

Petición de los médicos

La evolución de las cifras muestran que la Conselleria de Sanidad -con independencia de su color político- ha ido dependiendo más de este programa en vez de buscar una solución estructural para reducir la demora en las listas de espera, como podría ser adecuar las plantillas a las necesidades reales de la profesión, garantizar el tiempo suficiente para una correcta atención clínica de los pacientes o dignificar las retribuciones, sobre todo de las guardias o la actividad extraordinaria, como las peonadas. Son algunas de los argumentos que se esgrimen en las notificaciones enviadas por los nueve servicios a sus gerencias. Todos ellos se muestran abiertos a buscar soluciones "reales, estructurales y consensuadas".

Son exigencias directas a la Conselleria de Sanidad porque está en sus manos, aunque paralelamente los médicos reivindican también mejoras al Ministerio de Sanidad. Es el principal motivo por el que están en huelga indefinida desde febrero, con un paro semanal cada mes; una convocatoria que, en abril, también tuvo un componente autonómico. Pero la Generalitat puede asumir parte de estas reivindicaciones al gestionar las competencias sanitarias. Otra cosa que podría hacer el conseller Marciano Gómez, quien ha sido muy crítico con la ministra Mónica García, es reclamar un Estatuto Propio para los facultativos; se ha mostrado a favor de los médicos, pero no ha pedido esta solución. A nadie se le escapa que si el Ministerio de Sanidad aprueba mejoras retributivas, el gasto lo deberán asumir las comunidades y, si esto ocurre, el conseller reclamará al Ejecutivo recursos económicos para costearlo; de eso, hay pocas dudas.

No tiene tampoco Gómez un panorama fácil con los facultativos. Estos llevan tres años esperando la reducción de su jornada semanal a 35 horas, cuya negociación se ha retomado esta semana; era una de las promesas electorales del PP en la campaña. Y tampoco están de acuerdo con los servicios mínimos impuestos por la Conselleria de Sanidad, del 100 % en quirófanos por ejemplo, al considerar que les han impedido ejercer con libertad su derecho a la huelga.

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Ahora se añade este nuevo problema que la Generalitat deberá decidir si quiere solucionar o no. Si el programa de módulos recupera vigor, necesitará más presupuesto y, paralelamente, podría reducirse el presupuesto del Plan de Choque o ser este menos necesario al haber menos colapso en las listas de espera. Pero eso iría contra la estrategia actual de Sanidad, en contra del aumento paulatino del presupuesto de las derivaciones con las que la privada están aumentando sus ingresos. Desde la llegada de Gómez a Conselleria, la cantidad del gasto ha pasado de 22 millones en 2023 a 57 en 2025; son 2,5 veces más.