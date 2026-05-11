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Contra el Cáncer València recauda casi 300.000 euros en su cuestación anual

Este año hubo más de un centenar de mesas petitorias, con mil voluntarios distribuidos por toda la capital valenciana

Hortensia Herrero, en una de las mesas de la cuestación contra el cáncer en 2025.

Hortensia Herrero, en una de las mesas de la cuestación contra el cáncer en 2025. / Ana De los Ángeles Martí

EFE

València

La Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia ha recaudado cerca de 300.000 euros en su tradicional cuestación anual celebrada el pasado día 7 de mayo, con el fin de seguir contribuyendo al apoyo, acompañamiento, prevención e investigación frente al cáncer. Más de un centenar de mesas petitorias, con 1.000 personas voluntarias distribuidas por toda la ciudad de València, participaron en la cuestación, ha informado la Asociación Contra el Cáncer en un comunicado este lunes.

Entre otras autoridades, participaron en la campaña el president de la Generalitat, JuanFran Pérez Llorca; la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, y la alcaldesa de Valéncia, María José Catalá. También la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, acompañada por las jugadoras y jugadores del Valencia Basket. La familia 'taronja' es una habitual de este dia solidario. También participó la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades. Asimismo, se sumaron a la cuestación algunas empresas y entidades colaboradoras como Aquaservice, Cecotec y el Levante U.D.

Compromiso y solidaridad

"Un año más, la sociedad valenciana ha demostrado su inmensa generosidad, su compromiso y su solidaridad. Agradecemos de corazón a todas las personas que el jueves pasado, día 7, salieron a la calle y dedicaron su tiempo, su esfuerzo y su ilusión", ha asegurado el presidente del comité técnico de la asociación, Antonio Llombart.

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En este sentido, ha agradecido "a las empresas, a los incansables voluntarios y al equipo humano de AECC Valencia, cuya entrega hace posible que sigamos avanzando". "Este no es solo un día de recaudación, es y será siempre un día para la esperanza", ha concluido Antonio Llombart.

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