Los centros de enseñanzas artísticas alertan de recortes y del impacto en el alumnado

La huelga histórica que han puesto en marcha los docentes en la Comunitat Valenciana, un paro indefinido respaldado por todos los sindicatos y que se extiende por todo el sistema no universitario, aflora también otras problemáticas particulares que se viven en el ámbito educativo autonómico.

Algunos centros de enseñanzas artísticas han hecho llegar a los padres y alumnos una carta en la que se advierte de recortes específicos en las plantillas de docentes de los centros superiores de enseñanzas artísticas dependientes del ISEACV. Es el caso de l'Escola d'Art i superior de Disseny d'Alcoi.

Carteles en el centro. / Levante-EMV

En concreto, hablan de una reducción de entre el 3 % y el 5 % del personal docente, un recorte que “se plantea de manera uniforme en todas las escuelas, sin un análisis específico de la situación de cada centro”.

Esta medida fue trasladada por el ISEACV el pasado 31 de marzo, día de la última huelga, en una reunión con los equipos directivos de los 13 centros de enseñanzas artísticas superiores por todo el territorio, que abarcan 5 ámbitos diferentes: arte dramático, artes plásticas (cerámica), danza, diseño o música.

Desde los centros, según se explica en la carta, se considera injusto aplicar una recorte igual a todos los centros sin contemplar su tamaño o número de plazas. También se señala que la reducción obligaría a eliminazar desdoblamientos de profesorado recogidos en la normativa. Y también “provocaría una rotación constante del profesorado, con consecuencias negativas para la calidad de la enseñanza y el desarrollo de proyectos de mayor magnitud”. La Conselleria de Educación no ha respondido a las alegaciones presentadas por los centros a los recortes anunciados.

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Además del impacto para el profesorado, desde los centros se alerta de posibles consecuencias para las familias: “La Conselleria ha trasladado a los centros la idea de que, en caso de que los centros de dispongan de capacidad suficiente para atender a todo el alumnado que solicita plaza a causa de la reducción de personal impuesta, la solución pasa por no admitir a parte de ese alumnado. Es decir, se plantea como alternativa limitar el acceso de estudiantes que deseen cursar estos estudios, en lugar de dotar a los centros del profesorado necesario para poder ofrecer todas las plazas demandadas”, explica la carta del centro de Alcoi, a la que ha tenido acceso este diario. Los docentes se han concentrado esta mañana a las puertas de la escuela antes de partir a Alicante, donde también se celebra una protesta este mediodía.