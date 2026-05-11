La Conselleria de Educación no da fecha para negociar y lo condiciona a que los sindicatos vuelvan a la mesa: "No podemos esperar a junio"

"Nosotros no somos ni especialmente orgullosos ni tozudos, si tenemos que dar el paso lo daremos, lo que queremos es sentarnos a seguir negociando". Así lo ha dicho el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy. La Generalitat está, dice, abierta al diálogo y la negociación, que podría inicairse con los sindicatos convocantes de la huelga "esta misma tarde", asegura. Pero no concreta si va a ser así, o cuándo será finalmente. Depende, dice, de que los tres sindicatos que se levantaron de la mesa cuando se abordó la propuesta salarial -STEPV, CCOO y UGT- vuelvan al seno de la negociación. Los docentes, por su parte, exigen una nueva reunión con nuevas propuestas. Ambas partes, por tanto, esperan aún una llamada que desbloquee la situación sin que ninguna, de momento, levante el teléfono.

El secretario autonómico ha atendido a los medios en el Salón de Actos de la Conselleria, donde ha asegurado estar dispuesto a reunirse "en cualquier momento" con los docentes. Esta mañana la consellera Carmen Ortí aseguraba que la próxima cita prevista está fechada para el 9 de junio, y es así. Forma parte del calendario de negociación de los diferentes puntos de la plataforma reivindicativa que se venía siguiendo hasta ahora. "A nadie se le escapa que dadas las circunstancias no podemos esperar al 9 de junio y, en el momento que nos sentemos a la mesa, también es harto evidente, que llevaremos propuestas", ha reconocido McEvoy. "En la dialéctica de las propuestas y las contrapropuestas hallaremos solución", ha añadido.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy / Francisco Calabuig

"Nosotros no somos ni especialmente orgullosos ni tozudos. Si tenemos que dar el paso, lo daremos", ha dicho, preguntado sobre quién debería levantar el teléfono. También ha recordado que se han dado 29 reuniones con los representates sindicales con representación en la Mesa Sectorial desde el inicio de curso. "Lo que queremos es sentarnos a seguir negociando", ha incidido y, sobre esos encuentros pasados, ha reivindicado que "en algunas se han acordado muchísimas cosas, en otras ha habido desencuentro, en otras ha habido cesión".

¿Cuándo se producirá esa llamada? "Esta misma tarde si fuera necesario", promete McEvoy. Pero a la vez le parece improbable que ocurra hoy mismo. "De momento hay una huelga convocada para mañana", ha recordado. No pide que se desconvoque -"es un derecho que no voy a discutir", indica- pero aun así considera que "sería un buen gesto que agradeceríamos enormemente". "Se negocia mejor sin ruido de fondo" reconoce.

Polémica con las cifras de seguimiento

El secretario autonómico ha aprovechado la comparecencia para actualizar la cifra de seguimiento de la huelga entre los docentes de las tres provincias: un 50,12% para toda la Comunitat Valenciana a las 17 horas. Esta mañana, la primera de la huelga indefinida de docentes secundada por los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación Pública -STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT- se había dado un conato de guerra de cifras. Frente a los datos de primera hora ofrecidos por la Conselleria de Educación, que hablaban de un seguimiento de alrededor del 24% a primera hora, y la actualización de mediodía, que cifraba el seguimiento en un 47% para toda la Comunitat Valenciana, los sindicatos coinciden en considerar que esa cifra es mucho mayor.

Aseguraban los representantes sindicales en la cabecera de la manifestación masiva en València, en la que han participado más de 20.000 personas según cifras de la Delegación del Gobierno en la Comunitat, que han palpado el seguimiento enviando formularios y encuestas y en contacto con los claustros de los diferentes centros, Y, según la representación de los trabajadores, el seguimiento está entre el 85 y 95% y supera en mucho la estimación oficial de Conselleria. El STEPV habla de 95% y el CSIF y UGT cifraban el seguimiento general entre el 85 y el 90%

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy / Francisco Calabuig

Todos los sindicatos denunciaban que los cálculos del departamento que dirige Carmen Ortí cuentan como profesorado que no hace huelga a los docentes en baja por todo tipo de casuísticas. Desde la Conselleria de Educación aseguran que el profesorado de baja médica solo ronda entre el 2 y el 3%, y que ello implicaría una diferencia em el seguimiento de entre 2 y 3 docentes por colegio o instituto. Las cifras, dicen, se quedarían casi igual. En cuanto al resto de causas de baja -como liberados sindicales, personas en excedencia, en servicios especiales, comisión de servicios en algún destino diferente a un centro educativo, vacaciones, jubilación parcial u otros tipos de permiso- sí que deben comunicar que están de huelga para que se les contabilice en el seguimiento. Si no, cuentan como que han trabajado, lo que aumentaría en cierta medida esa diferencia de cifras.

Celebran la decisión del TSJ sobre los servicios mínimos

McEvoy se ha referido asimismo a la decisión del TSJCV que ha rechazado suspender los servicios mínimos que se habían dictado para esta huelga sobre todo para el caso de Segundo de Bachiller -el 100% de los docentes deben ir a trabajar en "tareas relacionadas con la evaluación-, como pedían STEPV y CSIF. "Pensamos que es una buena noticia porque esa decisión del TSJ habla de dos derechos: derecho a la huelga, pero también derecho a la educación, y respalda absolutamente los comentarios que llevábamos haciendo desde la Conselleria, que es imprescindible garantizar que se cumplieran ambos derechos, pero desde nuestro punto de vista el derecho a la educación era el más importante", ha dicho.

"Especialmente, como dice el alto tribunal, no podíamos añadir al nerviosismo y la zozobra lógica y normal del alumnado que se enfrenta intrínsecamente a ese momento de su vida otras circunstancias ajenas a ellos", ha añadido.

Normalidad en los centros: "Han estado a la altura"

En cuanto al desarrollo de la primera jornada de huelga, ha detallado que "los centros han estado abiertos en cumplimiento de servicios mínimos" y ha asegurado que "el profesorado ha ejercido con la responsabilidad que le caracteriza, como pilar que es del sistema educativo, y a la altura de las circunstancias". En este sentido, ha asegurado que no ha habido ninguna incidencia, que los centros han funcionado bien y los servicios complementarios, como transporte o comedor, también.

Sobre las dudas de los directores de centros, movilizados en muchos casos como servicios mínimos, preocupados por cómo se desarrollará el día de mañana cuando ya no hay convocada huelga de estudiantes y sí de docentes, ha recordado que hay "servicios mínimos y un porcentaje considerable de trabajadores ha ido a trabajar". Sobre este martes, prevé que ese porcentaje sea "igual o mayor si es que no podemos parar el conflicto antes, que sería deseable".

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También ha recordado que los alumnos que, desde tercero de la ESO, tienen derecho a la inasistencia cuando se convoca una huelga como la de estudiantes de este lunes, son responsables de sus propias notas. "También los de primero se juegan el acceso a segundo de Bachillerato, los de cuarto se pueden estar jugando el acceso a un grado medio. Del mismo modo que los trabajadores ven disminuido su salario cuando hacen huelga, ellos también tienen que saber que tienen una responsabilidad", ha incidido.