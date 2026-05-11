Etalentum organiza un encuentro en Valencia para abordar los retos en la implementación de la IA en las pymes

La consultora de recursos humanos celebrará una nueva edición de 'Etalentum Connect' el próximo 14 de mayo

Valencia se prepara para recibir una jornada clave sobre innovación tecnológica y gestión del talento. Bajo el título Etalentum Connect Valencia, la firma líder en selección de personal organiza un encuentro profesional para abordar cómo debe ser "El despliegue estratégico de la Inteligencia Artificial Generativa en las pymes".

Siguiendo el éxito de ediciones anteriores, este evento -creado como punto de encuentro para generar y compartir conocimiento- tiene como objetivo dotar a las pequeñas y medianas empresas valencianas de herramientas prácticas que les ayuden en su actividad. En esta ocasión, la ponencia central correrá a cargo de Sergio Carol, consultor, docente y divulgador especializado en la aplicación de la IA Generativa en el ámbito de los Recursos Humanos.

La jornada mantendrá la filosofía de los encuentros profesionales de Etalentum: un formato dinámico y presencial que favorece el intercambio de experiencias entre directivos y responsables de personas. El evento tendrá lugar el jueves 14 de mayo, en horario de 09:00h a 11:00h,. El escenario elegido es The Terminal Hub, ubicado en la C/ de la Travesía s/n (Valencia), un espacio emblemático que refuerza el carácter innovador de la cita.

Los Etalentum Connect son encuentros gratuitos en pequeño formato y la asistencia requiere inscripción hasta completar el aforo. https://form.typeform.com/to/onxLofaQ

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Sobre Etalentum

Etalentum es una consultora que se define por estar "cerca de las personas y de las empresas". Su valor diferencial reside en combinar la proximidad de su red de oficinas con la aplicación de tecnología propia para la selección de personal, garantizando una intermediación de alto nivel y un asesoramiento integral en la búsqueda de talento.