El Gobierno asigna 1.300 millones a la Comunitat Valenciana para atender los gastos extraordinarios por la dana

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae), ha acordado este lunes asignar 1.300 millones de euros a la Comunitat Valenciana con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, para atender los gastos por situaciones de emergencia meteorológica, como es el caso de la dana en la Comunitat Valenciana. Se cumple así el compromiso que adquirió el pasado 28 de abril el ministro de Hacienda, Arcadi España, cuando anunció la apertura de la línea de financiación preferente para hacer frente a los gastos derivados de catástrofes. A Extremadura se destinan 394 millones, por la sucesión de borrascas registrada a inicios de 2026.

El dinero corresponde al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. Ello supone atender los gastos extraordinarios no financieros ejecutados en 2026 por la Generalitat en respuesta a la DANA registrada a finales de octubre de 2024 y por la Junta de Extremadura por la situación de emergencia derivada de diversos fenómenos meteorológicos adversos reconocidos en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero.

Línea de financiación abierta en 2024

Este acuerdo de la Comisión Delegada supone materializar y concretar en menos de dos semanas las medidas contempladas para ambas comunidades en el Real Decreto-ley 10/2026 por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras de apoyo en respuesta a los daños causados a las víctimas de siniestros de la dana y otras situaciones de emergencia.

En el caso de la Comunitat Valenciana, este Real Decreto-ley contempla que excepcionalmente en 2026, el Estado podrá asignar a la Comunitat Valenciana recursos suplementarios con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, para cubrir las necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad autónoma en respuesta a la dana, considerándose la financiación asignada dentro del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

En ese sentido, atendiendo a la solicitud remitida por la Comunitat Valenciana, se ha aprobado asignar esos 1.300 millones de euros en el Tramo III, a través del compartimento Facilidad Financiera, con objeto de cubrir las necesidades de financiación de dichos gastos. Este nuevo acuerdo se suma al conjunto de medidas que el Gobierno ha aprobado con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas dirigidas a mitigar los perjuicios causados por la DANA. De hecho, esta línea de financiación ya se habilitó en 2024 y 2025, cuando se asignaron 3.064 millones a la Comunitat Valenciana, de los que utilizó algo más de 1.600 millones.

Pago de proveedores de entidades locales

Por otro lado, el Ejecutivo, ha aprobado la asignación para 2026 de los importes necesarios para atender las obligaciones pendientes de pago de determinadas Entidades Locales con sus proveedores, por un total de 304 millones de euros. El acuerdo aprobado contempla los requisitos necesarios para acogerse a esta medida, el procedimiento aplicable y la asignación que tendrá este Mecanismo de Pago a Proveedores (MPP).

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Dicho mecanismo consistirá en la suscripción de préstamos que irán con cargo al compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, como ya se ha hecho en anteriores ejercicios, por un importe total máximo de 304 millones de euros. El Gobierno siempre ha mostrado su compromiso con la suficiencia financiera de las Entidades Locales y con la reducción del periodo medio de pago a proveedores y ha puesto en marcha en los últimos años diversos mecanismos para afrontar las diversas situaciones financieras de estas administraciones, que también se vieron afectadas por la crisis derivada de la COVID-19 y de la invasión de Ucrania.