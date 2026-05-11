"Con la huelga educativa el Gobierno valenciano afronta su primera gran crisis desde que Pérez Llorca es presidente"

La huelga educativa se ha convertido, sin duda, en el tema central de la actualidad valenciana. En su análisis semanal, Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, señala que la continuidad de las movilizaciones dependerá de las negociaciones que deben mantener la Conselleria de Educación y los sindicatos, en una situación inédita para un final de curso.

Las reivindicaciones y la postura institucional

Olmos destaca que los maestros y maestras reivindican desde aumentos salariales hasta mejoras estructurales en la escuela pública, tales como la reducción del exceso de ratios, la falta de sustitutos y la mejora de las condiciones en los centros, especialmente los afectados por la dana.

Por su parte, la Conselleria afirma no poder afrontar la demanda económica de los profesores, estimada en unos 2.400 millones de euros, alegando que la economía valenciana no puede soportar tal inversión en estos momentos. Según la subdirectora, la oferta de mejora presentada por la Administración ha sido percibida como "tan leve e insignificante" que ha provocado el enfado de los sindicatos.

Impacto económico y académico

La periodista subraya la importancia de esta huelga indefinida, que supone una pérdida de entre 100 y 200 euros diarios para cada docente que la secunda. Olmos advierte que, si el conflicto se alarga más de una semana, las consecuencias para la economía personal de los profesores serán "muy importantes", lo que demuestra que consideran la protesta como algo "necesario y relevante" a pesar del elevado coste.

Asimismo, Isabel Olmos pone el foco en la falta de comunicación total entre las partes y urge al Gobierno Valenciano a desbloquear una situación que afecta a miles de estudiantes, con especial incidencia en los alumnos de segundo de Bachillerato.

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Un examen para el Ejecutivo

Para la subdirectora de Levante-EMV, tanto la consellera como los sindicatos deben dar un paso al frente para resolver el conflicto por el bien de las familias. No obstante, Olmos concluye que el Ejecutivo valenciano afronta su "primera gran crisis" desde que Pérez Llorca es presidente de la Generalitat. Según su análisis, el actual Consell debe mostrar una cara distinta a la etapa en la que la cartera de Educación era ostentada por el "polémico Rovira"