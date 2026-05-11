El IESE impulsa un nuevo Foro de Inversión para dinamizar oportunidades de negocio en la Comunitat Valenciana

El Chapter IESE Levante, agrupación que reúne a más de 2.000 antiguos alumnos de la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra, ha presentado en Valencia un nuevo Foro de Inversión orientado a dinamizar oportunidades de negocio en la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete.

La iniciativa nace con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro estable entre empresarios, directivos, inversores y expertos, en un contexto marcado por el dinamismo de la inversión privada, el crecimiento de las operaciones corporativas y el interés por activos industriales e inmobiliarios con capacidad de generar valor a largo plazo.

El foro se ha inaugurado con una mesa redonda centrada en las oportunidades más atractivas en private equity, inversión industrial y mercado inmobiliario, así como en los principales riesgos que deben tener en cuenta los inversores en el actual entorno de mercado.

El nuevo espacio está impulsado por alumni valencianos del IESE: Pablo García, director regional de Levante de SGS y presidente de la agrupación IESE Levante; Javier Martínez, CFO de IMPERIA SCM; y Fidel García-Guzmán, presidente de Guzmán Global y vicepresidente de IESE Levante.

García-Guzmán ha destacado que “este espacio nace para acelerar proyectos sólidos, favorecer el crecimiento de empresas con potencial y contribuir a consolidar un tejido económico más competitivo, innovador y conectado con inversores de largo plazo”. En este sentido, ha subrayado que el foro aspira a “generar un efecto multiplicador entre el talento empresarial y el capital inversor de la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete”.

Private equity: dinamismo, oportunidades y prudencia en las valoraciones

Durante la sesión, Raúl Royo, presidente del holding de inversión y gestión de empresas Invext, ha señalado que el private equity atraviesa un momento de ciclo alcista y de gran actividad. No obstante, ha advertido de la necesidad de actuar con prudencia ante unas valoraciones elevadas y un mercado cada vez más competitivo.

“El sector vive una etapa de madurez temprana que ha llegado para quedarse, pero es fundamental ser muy selectivos y apostar por proyectos con verdadero potencial”, ha afirmado.

Entre las operaciones más atractivas, Royo ha identificado aquellas vinculadas al relevo generacional en empresas familiares, especialmente en compañías cuyos fundadores buscan garantizar la continuidad del negocio. También ha destacado las operaciones de Management Buy Out, lideradas por equipos directivos con profundo conocimiento de la compañía, así como los procesos de consolidación sectorial en mercados atomizados, donde la concentración empresarial puede generar valor.

Inmobiliario: oportunidades selectivas en un mercado tensionado

Por su parte, Vico Valero, consejero de Grupo Valgime, ha señalado que la inversión inmobiliaria en la Comunidad Valenciana sigue ofreciendo oportunidades atractivas, apoyada en factores estructurales como el crecimiento demográfico, la demanda internacional, la presión turística y la insuficiencia de oferta en segmentos como vivienda, logística e inmuebles turísticos.

No obstante, ha advertido de que el mercado exige un análisis cada vez más riguroso, especialmente en un contexto de fuerte subida de precios e incertidumbre regulatoria.

“Los precios han alcanzado en algunos casos niveles superiores a los que vimos antes de la crisis de 2007, por lo que debemos estudiar cada operación de forma meticulosa y evitar expectativas de revalorizaciones excesivas”, ha indicado.

Valero ha subrayado la importancia de priorizar activos capaces de generar rentas desde el primer día, analizar en profundidad la relación entre precio, alquiler y costes financieros, y realizar una exhaustiva due diligence legal, técnica y normativa antes de tomar decisiones de inversión.

Entre las oportunidades más interesantes, ha apuntado a la reconversión y actualización de activos residenciales bien ubicados para su posterior explotación patrimonial, así como al crecimiento de municipios bien conectados con las grandes ciudades, impulsados por la escasez de vivienda y el elevado coste de acceso en los principales núcleos urbanos.

Respecto a los factores que más condicionan actualmente las operaciones inmobiliarias, Valero ha señalado una combinación de precio, tipos de interés, incertidumbre y regulación, cuyo impacto varía en función del perfil de cada inversor.

Una sesión inaugural con foco en la gestión prudente de carteras

La sesión inaugural ha contado también con la participación del profesor del IESE Javier Estrada, experto internacional en finanzas e inversión, quien ha impartido la charla “Cómo —y cómo no— gestionar su cartera”. Durante su intervención, Estrada ha abordado algunas de las malas prácticas más habituales en la gestión de carteras personales y ha ofrecido claves para minimizar riesgos en la toma de decisiones de inversión.

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