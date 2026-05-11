Juegos en el patio, grupos de distintas edades o jornada en los auditorios: las alternativas de los centros para el alumnado

Este lunes, primera jornada de huelga educativa indefinida en la educación pública, también el alumnado podía no ir a las aulas. El Sindicat d’Estudiants había convocado para este primer día de paro una huelga de alumnado a la que se han acogido, en solidaridad con los docentes, miles de estudiantes de todos los niveles educativos. La huelga, la de unos y la de otros, ha vaciado considerablemente los centros, tanto colegios como institutos, este lunes, pero para este martes, de momento, no hay huelga de alumnado convocada, y eso hace más compleja la organización del día a día para los equipos directivos.

Teniendo en cuenta que los sindicatos hablan de un seguimiento de la huelga de alrededor del 90% -aunque Conselleria lo cifraba este mediodía en un 47 % pero, dice la parte laboral, contando a los docentes en baja como no huelguistas-, lo cierto es que pocos profesores han asistido este lunes a su puesto de trabajo acogiéndose a su derecho de huelga. Pero también lo han hecho pocos alumnos, lo que ha permitido organizar alternativas para atender, solo con el trabajo de los profesores movilizados como servicios mínimos, a todos los alumnos que han ido a clase.

La puerta de un centro educativo en València en la primera jornada de huelga indefinida / José Manuel López

De aulas reagrupadas a auditorios

Esas alternativas se han ideado tirando de imaginación y de espacios del centro que no suelen usarse para dar clase. Lo reconoce Toni González Picornell, presidente de la Asociación de Directores de Secundaria del País Valencià y a la vez director del IES Pare Vitoria de Alcoi. En su centro, calcula que habrá hecho huelga este lunes el 90 % del alumnado.

El propio González ha tenido que ir a trabajar, movilizado como servicio mínimo. El equipo directivo se ha organizado para turnarse los diferentes días de huelga, y hoy han dado prioridad a quienes querían, sí o sí, ir a la manifestación. El resto, con los “alumnos perdidos” -en cuanto a que son pocos por cada curso- que han venido al centro, han probado a hacer reagrupaciones, es decir, a juntar en aulas a grupos de entre 10 y 20 estudiantes de diferentes cursos, al cuidado de los servicios mínimos.

Que fueran de diferentes edades ha hecho imposible, salvo excepciones, avanzar con el temario “Han estado haciendo tareas pendientes de diferentes asignaturas salvo en los casos en los que ha coincidido un grupo del mismo curso con un docente, que se ha podido dar clase”, explica.

Los directores piden que Conselleria se siente a plantear alternativas

Pero lo complicado, cree González Picornell, será a partir de este martes, cuando los servicios mínimos son los mismos pero los alumnos no podrán faltar a clase. Es decir, que prevé que no habrá suficientes docentes en los centros como para encargarse de todos los grupos completos. “Si vienen 80 o 90 de todos los grupos de Primero de la ESO los puedo meter en el auditorio con un profesor, pero si vienen otros 80 o 90 de Segundo de la ESO, no tengo tantos auditorios y en la biblioteca ya no me caben”, resume.

La puerta de un centro educativo en València en el primer día de huelga / José Manuel López

Con todos los ases en la manga ya sobre la mesa, el presidente de los directores de Secundaria no sabe exactamente cómo se organizará el día de mañana. “Lo que creemos es que hoy se debe producir una nueva sentada en la mesa de negociación”, dice. Una nueva reunión entre Conselleria y los sindicatos en la que se aborden formas de “mejorar el sistema educativo” y también de garantizar un funcionamiento, si no normal, sí mínimamente adecuado, de los centros. Si no, este martes puede pasar “que resulte complejo atender a todo el alumnado”, resume.

En su centro han sido varias, además, las familias que se han visto obligadas a llevar a sus hijos al instituto por la imposibilidad de dejarlos en casa por trabajo o dificultades para conciliar. Lo entiende, pero recuerda que son “centros de aprendizaje, no guarderias”.

"No nos podemos permitir no llevarlos al colegio"

Entre quienes han tenido que dejar a sus hijos en el colegio como si fuera un día normal está Encarnación, que tiene dos en un centro en Paterna: uno en Primero de Infantil y otro en Sexto de Primaria. “Desde el colegio nos indicaron a las familias que la huelga es un derecho individual del trabajador, que ellos no sabían exactamente qué personas iban a hacer huelga o no y que tuviéramos en cuenta que al final lo que buscan es mejorar el sistema educativo, bajar las ratios, independientemente de que el foco lo estuviera poniendo la Conselleria en el sueldo”, relata.

Asegura que el colegio en todo momento fue claro: no podía garantizar que los chavales fueran a dar clase “normal” al desconocer qué seguimiento tendría el paro indefinido entre el claustro. “Nos dijeron que la manera de que las familias apoyáramos la huelga era no llevar a los niños al colegio, pero somos muchas las familias que no nos lo podemos permitir , porque no podemos cogernos permisos indefinidos ni podemos llevarnos a nuestros hijos a nuestros puestos de trabajo”, reconoce.

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Así que este lunes por la mañana, como cualquier otro día pero sabiendo que no era un día normal, Encarnación ha dejado a sus dos hijos en el colegio. “Entiendo que van a estar jugando en el patio y vigilados, pero cuando los recoja ya me contarán qué han hecho en el cole”, explica. Reconoce algo de preocupación por el de Sexto de Primaria. “Es verdad que estamos a final de curso pero entiendo el derecho a huelga”, concluye.