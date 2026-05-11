Juventino Jiménez, nuevo presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia tras 18 horas de escrutinio y un resultado reñido

El actual vicepresidente del Colegio de Farmecéuticos de Valencia (Micof), Juventino Jiménez Piqueras, será el nuevo presidente de la histórica entidad colegial, después de una jornada de escrutinio maratoniana que se ha alargado desde las siete de la tarde del domingo a la una del mediodía del lunes. “Mi intención es contar con todas las personas de las otras candidaturas que pueden aportar cosas positivas, ya que la defensa de la profesión es nuestra gran prioridad y al final somos todos compañeros”, han sido las primeras palabras de Juventino Jiménez, en tono claramente conciliador.

Después de unos comicios que han logrado la participación más alta de los últimos años, rozando el 46% del electorado, Juventino Jiménez y su proyecto Impulso Farmacéutico han aglutinado 853 votos, por 772 de Sergio Marco y Voz Farmacéutica y 678 de Santiago Riaza y su candidatura Avanza Micof. Las primeras palabras del nuevo presidente electo han sido claramente conciliadoras, recordando que la prioridad en su gestión es “la defensa de la profesión farmacéutica y el Modelo Mediterráneo de farmacia”, y que para ello piensa contar “con todos aquellos colegiados que aporten, incluyendo por supuesto a miembros de otras candidaturas”.

Los resultados se han conocido alrededor de la una del mediodía, después de que los miembros de la mesa electoral permanecieran alrededor de 30 horas ininterrumpidas en la sede colegial, primero velando por el normal funcionamiento de la jornada electoral del domingo 10, y después durante toda una noche en vela validando uno a uno los votos por correo llegados de la notaría, para iniciar el recuento definitivo alrededor de las diez de la mañana del lunes 11.

El voto por correo decide el resultado

El voto por correo ha sido a todas luces decisivo: de las 2417 papeletas emitidas, 1985 procedían de sobre certificados enviados a la notaría, mientras que 432 votos se depositaron presencialmente en las urnas durante la jornada del domingo. A falta de que se firme el acta definitiva a la hora de escribir esta nota, los resultados han arrojado también el dato de 114 votos nulos. Juventino Jiménez se ha abrazado con los miembros de su candidatura a la puerta del Micof para celebrar su victoria, y también ha recibido felicitaciones deportivas de los otros dos candidatos y los miembros de sus equipos electorales, todos ellos expectantes durante horas frente a la pantalla habilitada en la sede del colegio, desde la que se podía seguir las evoluciones de los miembros de la junta durante el escrutinio a puerta cerrada.

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Juventino Jiménez, farmacéutico comunitario desde hace 34 años y miembro de la junta del Micof en diferentes períodos desde 1998, ha tratado de reunir “a los mejores profesionales en cada una de las especialidades farmacéuticas, desde comunitarios titulares o adjuntos a farmacia hospitalaria, industria, docencia o distribución” en su candidatura Impulso Farmacéutico, que ha basado la campaña en la transparencia económica y la mejora técnica de la gestión del Micof. “La masa colegial ha demostrado que quería un cambio de rumbo y ha confiado en nuestra honestidad y nuestra capacidad para llevarlo a cabo, ha declarado el nuevo presidente del histórico Micof, que recordemos data de 1441 y es el colegio profesional de farmacia más antiguo del mundo.