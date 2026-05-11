Un juzgado ordena al dos de Morant retirar el vídeo de X que atribuía al PP las pintadas en la sede del PSPV

El tribunal de instancia de València Sección de Instrucción número 1 ha ordenado al secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, como medida cautelar, retirar de la red social X (antes Twitter) las manifestaciones vertidas en el vídeo que colgó en esta red social atribuyendo al PP las pintadas realizadas sobre la fachada de la sede socialista en la ciudad de València en el verano de 2025.

El juzgado estima de este modo el recurso de reforma interpuesto por el Partido Popular contra la decisión de este juzgado que recogía la denegación de medidas cautelares al considerar que no existían suficientes indicios de delito de calumnias, según la resolución consultada por Europa Press. Para el magistrado, "en este caso hay indicios bastantes para estimar que el animus iniuriandi concurre". Así, sostiene que admite ese recurso y adopta las medidas cautelaras indicadas.

El PP recurrió la denegación de las medidas cautelares alegando que era "totalmente imprescindible y necesario" la adopción de un medida cautelar que obligara a retirar ese "vídeo delictivo" porque "sigue estando expuesto y publicado en la red social". De este modo, el Partido Popular defendía la necesidad de "aceptar la medida cautelar para retirar el video que contiene calumnias" hacia esta formación política.

El nuevo auto sostiene que "en este caso concreto si bien la libertad de expresión contribuye de forma esencial a la formación de una opinión pública libre en el estado de derecho" y "la misma se convierte en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática", "es del todo gratuito e injusto cruzar el límite de la sana crítica en los hechos actuales objeto de querella".

Según consta en el auto, el querellado afirmó "de modo rotundo que los daños en la fachada de las instalaciones del PSPV/PSOE son causados por el PP en base a -- sic-- premeditación, alevosía y nocturnidad" y manifiesta que "con ello se imputa claramente un delito de daños basado en las meras sospechas, elucubraciones, suposiciones".

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simismo, señala que Mascarell apuntó que la realización de esas pintadas estaba precedida de "un congreso del Partido Popular en Madrid donde expresaban claramente el ejercicio de la violencia hacia el PSOE, tanto verbal como material", pero precisa que "ello no es justificación suficiente para sus declaraciones presuntamente calumniosas". Por ello, y ante "el conflicto de intereses entre ambos derechos constitucionales" y "no siendo ninguno de ellos prevalente", considera que en este caso hay "indicios bastantes" para estimar que concurre el "animus iniuriandi".