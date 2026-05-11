La manifestación de docentes desborda València y los sindicatos cifran el seguimiento alrededor del 90%

La manifestación central de la primera jornada de huelga de docentes de la educación pública valenciana se preveía masiva y así está siendo. Desde mucho antes del mediodía, ya había comenzado a llegar profesorado ataviado con camisetas reivindicativas y portando pancartas a los alrededores de la Estación del Norte de València. La marcha ha comenzado ahora desde la plaza de San Agustín, y tiene su réplica en sendas convocatorias en Alicante, Castelló y Elche.

Los manifestantes han acudido por miles a la marcha, que recorre el centro de València -San Agustín, plaza del Ayuntamiento, hasta la plaza de la Virgen-. Detrás de la cabecera hay camisetas verdes -color reivindicativo del profesorado-, pancartas con lemas como "la mestra lluitant també està educant" o "alcem la veu pel present i el futur dels infants". Y, en la cabecera, presencia de los cinco sindicatos que dan apoyo a la convocatoria, el pleno de los que están representados en la Mesa Sectorial, STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT, de diferentes sensibilidades políticas y laborales pero que han lanzado, este lunes, un mensaje de unidad.

Y el primer mensaje conjunto es precisamente ese: que la huelga está siendo secundada masivamente. Frente a los datos de primera hora ofrecidos por la Conselleria, que hablaban de un seguimiento de alrededor del 24% a primera hora y un 47% a mediodía, los sindicatos coinciden en considerar que esa cifra es mucho mayor. Han palpado el seguimiento enviando formularios y encuestas y en contacto con los claustros de los diferentes centros y, según la representación de los trabajadores, el seguimiento está entre el 85 y 95%. El STEPV habla de 95% y el CSIF cifra el seguimiento general entre el 85 y el 90%. Todos los sindicatos denuncian que los cálculos del departamento que dirige Carmen Ortí cuentan como profesorado que no hace huelga a los docentes en baja por todo tipo de casuísticas. Además, explican que se ha hecho el recuento cuando aún muchos directores de centros, que trabajan este lunes en servicios mínimos, no habían tenido tiempo de introducir en Ítaca los datos de cuántos profesores están dando apoyo a la huelga.

"Es el primer día de la huelga histórica e inédita en la educación, huelga indefinida, y demandamos a la Conselleria que se siente a negociar, que nos ponga sobre la mesa una propuesta de todos los temas que reclamamos, que no ha hecho eso todavía, y que nos sentemos a negociar de forma real y efectiva porque no tenemos nada", resume Marc Candela, portavoz de Acción Sindical del STEPV. Si no hay propuesta, dice, la huelga seguirá.

Sobre la evaluación del alumnado de Segundo de Bachillerato, una llamada a la tranquilidad. "El alumnado no se debe preocupar porque la valoración está garantizada", dice. Eso, independientemente de que este y otros sindicatos han recurrido los servicios mínimos e incluso en el caso de que ganaran la suspensión cautelar de este decreto. "El alumno tiene derecho a ser evaluado y lo será, lo que pasa es que se ha planteado de forma abusiva y podría conculcar nuestro derecho a la huelga", indica.

"Que nos llamen, si puede ser antes de terminar esta manifestación"

La intención, asegura José Seco, presidente autonómico de CSIF Educación, es que Conselleria les llame "si puede ser antes de terminar esta manifestación", y que se empiece "a negociar en serio". Este sindicato también ha recurrido los servicios mínimos para Segundo de Bachiller. "Nuestro sindicato nunca va a pedir que no se cumplan esos servicios mínimos. Y con esos servicios mínimos se tiene que garantizar que nuestro alumnado termina el curso con su evaluación, que siguen preparados, porque llevan todo el año preparándose para esa PAU", dice.

Asegura que a nivel económico es complicado mantener la huelga pero afirma que tienen "el apoyo de padres, madres, alumnado y docentes". "La cantidad de gente que somos, el hecho de que, desde la estación del norte, bajaban trenes y trenes llenos de manifestantes... eso solo demuestra que hemos llegado a una situación límite y que los docentes necesitamos mejorar el sistema educativo y mejorar nuestras condiciones laborales", dice

Coincide Maica Martínez, de UGT Educación Pública. "Para que acabe esta huelga hay que sentarse en la mesa sectorial ya y que Conselleria se digne a negociar unas necesidades que reclamamos desde septiembre, el tema de las ratios, de las plantillas, de unas infraestructuras dignas, la disminución de la burocracia y el tema salarial", resume. En los datos de UGT, recopilados a partir de una encuesta, también se cifra el seguimiento entre el 85 y el 90%. "Por tanto, la Conselleria miente", dice Martínez.

Manifestación en el primer día de la huelga indefinida de docentes / José Manuel López

En cuanto a Xelo Valls, de CCOO-PV, asegura que lo que les llega es que solo está en los centros "la gente que está en servicios mínimos". "Eso es un seguimiento histórico y que desborda todas las previsiones que teníamos", reconoce. Valls ve al profesorado "indignado". "Y las últimas actuaciones que ha llevado a cabo la Conselleria para intentar echarnos la culpa al profesorado y hacernos responsables de cara a nuestro alumnado, han indignado aún más al profesorado, pero también a parte de las familias que están de nuestro lado y están aquí, en esta manifestación", ha resumido.

Es la primera vez en décadas que los cinco sindicatos del sector de la educación pública con representación en la mesa secundan una huelga conjuntamente. El último en sumarse fue ANPE, cuyo presidente, Lauren Bárcena, que asegura que el sindicato siempre es partidario de "la vía del diálogo, la vía de la negociación". "Decidimos exprimir al máximo esa vía por tal de no rascar el bolsillo de los docentes", reconcoe. PEro el 6 de mayo si comité ejecutivo decidió apoyar la huelga. La propuesta salarial de Conselleria -75 euros brutos al mes en tres años- les parece "claramente insuficiente". "Se aleja con mucho de la recuperación del poder adquisitivo que venimos luchando los docentes desde hace tiempo. Y por tanto, pues este es el momento, creo, de sumar esfuerzos", ha concluido.

Docentes autoorganizados: "Las asambleas seguiremos el tiempo que haga falta"

Pero, además de los cinco sindicatos, la Coordinadora de Asambleas Docentes también ha trabajado el documento unitairio de propuestas de la huelga. Muchos centros han formado durante este tiempo asambleas, colectivos autoorganizados, agrupados en esta asamblea, de la que es portavoz la profesora del IES Juan de Garay de València Sandra Cáceres. "Lo diferente ahora es que la organización ha sido totalmente desde la base. Es cierto que dentro de los sindicatos se ha trabajado en ello, pero sin el movimiento de asambleas que se han creado de forma local y comarcal y el empuje que ha tenido por parte de todos los docentes y las docentes, esto no hubiese sido posible", reivindica.

El papel de las asambleas no ha sido el de negociar mejoras en la educación pública de forma directa -asegura que quieren hacer llegar sus demandas a Conselleria pero no quieren reunirse con ellos- pero sí hacer de nexo. "Y hemos conseguido también el hecho de aunar a familias, al colectivo docente, a claustro, a todo un sinfín de protagonistas de la educación pública, que sin ellos no estaríamos aquí", afirma Sandra Cáceres. No son un sustituto de los sindicatos, de hecho muchas de las personas representadas en las asambleas están sindicadas. "Esperamos que de las decisiones que salgan de esas negociaciones se tenga en cuenta la premisa de un docente un voto", añade.

José Manuel López

Conselleria dice que habrá reunión si los sindicatos quieren

La consellera de Educación, Carmen Ortí, se ha manifestado esta mañana en el inicio de la huelga indefinida planteada por todos los sindicatos y no ha evitado el choque con los sindicatos. En concreto, se ha referido a Marc Candela, del STEPV: “Esa disponibilidad que tienen para acudir a otros actos -Candela estuvo ayer tres horas en el congreso del PSPV-, me gustaría que esa actitud la trasladara a negociaciones, ha de repensar esa postura de diálogo con esta conselleria”, ha señalado la consellera. Ha sido en les Notícies del Matí de À Punt.

Noticias relacionadas

En la misma entrevista en À Punt, la consellera Ortí ha evidenciado que las posiciones están muy alejadas con los sindicatos. Pese a que la conselleria trabaja en nuevas propuestas después de que la última fuera calificada de “irrisoria”, Ortí se ha referido a una próximo cita prevista para el 9 de junio. No hay cita prevista para las próximas horas pese a que ha comenzado una huelga histórica, que no se producía desde finales de los 80, y que amenaza con ser indefinida. La consellera responsabiliza a los sindicatos: “Si hay intención de volver a sentarse a la mesa que abandonaron, habrá una reunión lo antes posible”.