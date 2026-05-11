'Mediterráneo' convoca la VIII edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana
La cita, consolidada como espacio de debate sobre los retos ambientales, económicos y sociales de la transición ecológica, tendrá lugar el 12 de mayo, de 9.00 a 14.00 h, en el salón Moll de Costa del Grau
Noemí González
Castellón vuelve a situar la sostenibilidad, la economía circular y la transición ecológica en el centro del debate con la celebración del VIII Ecoforum, una cita anual consolidada como punto de encuentro entre instituciones, empresas, expertos y agentes sociales comprometidos con un modelo de desarrollo más responsable. El foro, organizado por Mediterráneo, tendrá lugar el martes 12 de mayo, de 09.00 a 14.00 h, en el Salón Moll de Costa del Grau de Castelló.
La jornada permitirá reflexionar sobre cómo avanzar hacia una industria más limpia, eficiente y competitiva, capaz de reducir emisiones, aprovechar mejor los recursos y generar oportunidades vinculadas a la innovación verde.
Impulsado por Simetría, el Ayuntamiento de Castelló y Reciplasa, y con la colaboración de PortCastelló, Marcial Vicent, UBE Corporation y FCC, el Ecoforum, el foro de la economía circular y la lucha contra el cambio climático, nace con la vocación de acercar a la sociedad los grandes retos ambientales y económicos.
Cuestiones clave
El encuentro pondrá el foco en cuestiones clave para Castellón y la Comunitat Valenciana, como la descarbonización industrial, el papel del territorio como hub energético, la gestión avanzada de los residuos, la transformación del residuo en recurso, los materiales sostenibles, el packaging aplicado a la agroindustria, y la movilidad y logística bajas en carbono.
El foro reunirá voces de referencia para analizar los cambios que ya redefinen la actividad empresarial, las políticas públicas y la relación entre economía y medio ambiente. Uno de los grandes atractivos será la participación de Manuel Maqueda, profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa en la Universidad de Harvard, que protagonizará la conferencia central. Referente internacional en la lucha contra la contaminación plástica y en la defensa de una economía regenerativa, Maqueda aportará una mirada inspiradora sobre la necesidad de ir más allá de la sostenibilidad y avanzar hacia sistemas capaces de reparar, restaurar y crear valor.
Inscripción
Para asistir al Ecoforum acceda desde este enlace al formulario de inscripción.
Más que un foro técnico, el Ecoforum se plantea como un espacio abierto para compartir conocimiento, visibilizar experiencias y favorecer alianzas entre administraciones, empresas y entidades que ya trabajan en la transición ecológica. Su interés reside en conectar las tendencias globales con desafíos concretos del territorio: competitividad industrial, resiliencia frente al cambio climático, gestión de recursos, innovación empresarial y creación de empleo ligado a actividades sostenibles.
Con esta edición, Mediterráneo refuerza su compromiso con la divulgación ambiental y con la generación de espacios de diálogo útiles para la ciudadanía y el tejido productivo.
Manuel Maqueda expondrá las claves de la economía regenerativa
Manuel Maqueda es profesor de Programas Especiales en Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa en la Universidad de Harvard y un referente internacional en economía circular. Es creador y director de SUPER (Single-Use Plastics Elimination or Reduction), considerada la primera herramienta profesional orientada a ayudar a las empresas a reducir su huella de carbono. También ha desarrollado el curso on line de Economía Circular de la Universidad de California, Berkeley y el programa de Economía Circular de UCLA Extension.
Su compromiso contra la contaminación plástica nació tras el impacto de una imagen de albatros alimentando a sus crías con plástico. Desde entonces, denuncia la producción masiva de artículos de un solo uso y defiende una transformación profunda de los modelos de producción y consumo, para regenerar los sistemas deteriorados.
Maqueda trabaja para restaurar el equilibrio de los sistemas vivos y contribuir a revertir el cambio climático. Es cofundador de Viento.ai, organización pionera en el uso de inteligencia artificial para diseñar respuestas anticipatorias ante desastres climáticos. Además, investiga cómo la IA puede potenciar el ingenio humano para impulsar una economía verdaderamente regenerativa.
Forma parte del Consejo de Previsión Estratégica de la Circular Economy Alliance y ha asesorado a entidades futuristas como The Long Now Foundation, dedicada a promover una visión estratégica a 10.000 años.
Pionero en la lucha contra la contaminación plástica, ha fundado y cofundado ONG e iniciativas sociales como Plastic Pollution Coalition y es creador del premiado documental Albatross.
En sus intervenciones, Maqueda analiza los retos y oportunidades de la transición hacia una economía circular y su impacto en el empleo, la resiliencia organizativa y la creación de valor a largo plazo.
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